Juve Stabia - Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Oggi pomeriggio (ore17.30) il Pescara prova a sfatare un tabu, il Menti di Castellammare di Stabia. Zero successi negli ultimi quattro precedenti, una sola vittoria in gare di campionato nelle sei sfide totali in terra camoana. Colombo dà fiducia all'undici base di questo inizio di stagione con Cancellotti (ex di turno), Brosco, Boben e Milani in difesa, Gyabuaa al posto di Aloi e Palmiero e Mora. Davanti, ancora fiducia al 2002 Desogus con Cuppone e Lescano. “Ad oggi dà il suo meglio più in rifinitura che in finalizzazione. Sono certo che migliorerà in questo, è giovane. Ci sta lavorando”, ha spiegato Colombo, parlando del giovane esterno del Cagliari. Scelte dettate anche dalla necessità di avere gente fresca per la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo, 2 novembre, alle 14.30, all'Adriatico contro il Gubbio.

In un campo difficile e bollente, come quello della Juve Stabia, Colombo ricorda ai suoi l'imperativo del giorno: "Il fattore ambientale conta, è la classica partita-trappola. Non possiamo farci condizionare, e allo stesso tempo è ancor più proibito rilassarsi. Rischio di essere noioso e ripetitivo, ma non posso fare a meno di ripetere certi concetti: se abbassiamo la soglia di attenzione il rischio di perdere diventa concreto".

Juve Stabia - Pescara: probabili formazioni

Juve Stabia (4-3-3) 1 Barosi, 96 Maggioni, 13 Cinaglia, 77 Vimercati, 19 Mignanelli, 23 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 25 Altobelli, 20 Silipo, 99 Santos, 7 Pandolfi. All. Colucci.

Pescara (4-3-2-1) 22 Plizzari, 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani, 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora, 27 Cuppone, 7 Kolaj, 10 Lescano. All. Colombo.

Arbitro Tremolada di Monza.

Juve Stabia - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Juve Stabia - Pescara, in programma oggi, domenica 30 ottobre, alle 17:30 allo stadio Menti di Castellammare, per l'11a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eleven Sports.