Juve Stabia - Pescara 1-2: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Il Pescara sbanca il Menti di Castellammare di Stabia in cui non vinceva dal 2007. Una vittoria (1-2) firmata dai gioielli del gol Lescano e Cuppone, che vale un piccolo passetto in classifica: Delfino ancora terzo, ma a meno tre dal Catanzaro, che ad Avellino si fa rimontare due volte dai locali e ora ha biancazzurri e Crotone (secondo) alle calcagna. La lotta per la B s'infiamma. Che Castellammare fosse un campo storicamente ostico per il Delfino lo si sapeva, ma che la partenza delle Vespe potesse essere tanto veemente in pochi lo avrebbero immaginato. Al 5’, al primo tentativo, i campani sbloccano il match con Maselli, che sfonda centralmente in mezzo a due biancazzurri troppo molli nell’occasione, scambia con Ricci e con un piatto chirurgico inchioda Plizzari.

Al 14’ Santos impegna Plizzari, sul capovolgimento di fronte il Pescara costruisce sulla sinistra la sua prima palla gol: Palmiero dipinge per Milani, che crossa al centro, ma Lescano arriva con un pizzico di ritardo sul pallone. L’azione insistita, Kolaj calcia e trova involontariamente Lescano nel cuore dell’area, ma il bomber è in fuorigioco.

Cresce Kolaj, che prima del ventesimo calcia dalla distanza con un esterno destro potente che impegna Barosi, bravo a smanacciare lontano dalla porta. Segno che il Pescara c’è. E comanda già le operazioni, mentre la Juve Stabia si rilassa troppo e viene punita. Al 24’ gol capolavoro del Delfino: Milani sventaglia da sinistra a destra per Cuppone, controllo, sprint e assist millimetrico per Lescano sul secondo palo. L’argentino deve spingerla dentro e far esplodere i 300 cuori pescaresi nel settore ospiti del Menti.

La squadra di Colombo, dopo aver dominato per una buona mezzora, chiude il primo tempo con un po’ di affanno, prima dell’intervallo i padroni di casa da un angolo trovano la traversa con il colpo di testa di Maggioni, che in area vince il duello con Boben e stacca in modo perentorio, facendo tremare il legno della porta di Plizzari. La ripresa si apre con il tentativo di Cuppone al 4’: l’attaccante sradica il pallone dai piedi di Vimercati, anello debole della difesa stabiese, e va a calciare, ma il suo destro si spegne sull’esterno della rete.

Colombo vuole dare una sgasata decisiva sul sintetico del Menti e manda a scaldare cinque uomini dopo meno di dieci minuti. Dalla panchina, il tecnico cerca qualità ed energia per mandare ko la Juve Stabia cercando di sfruttare ogni minima sbavatura della squadra di Colucci, che continua a tenere bene il campo e rendere la partita equilibratissima. Al 12’ Gyabuaa troppo molle su Gerbo: il centrocampista campano si ritrova al limite con la visuale aperta per piazzare il pallone, ma calcia frettolosamente tra le braccia di Plizzari. Dentro anche Desogus con i suoi sprint a sinistra. Aloi, Milani e il giovane sardo confezionano la palla del vantaggio alla mezzora: il cross finale in area per Cuppone che lo gira di petto in porta anticipando il solito Vimercati. Ora Colucci deve tentare il tutto per tutto e gioca il finale con quattro punte in campo. A sette dalla fine, Silipo entra come un killer su Milani e Tremolada si guadagna l’insufficienza di giornata estraendo solo il giallo sull’attaccante in piena frustrazione della Juve Stabia. Viste le difficoltà finali, contro il 4-2-4 dei campani, Colombo si copre e chiude con il 3-5-2 per portare via i tre punti. Sofferenza estrema nel recupero, ma la missione è compiuta.

Juve Stabia - Pescara 1-2: il tabellino

JUVE STABIA Barosi 6; Maggioni 6 (dal 39’ s.t. Peluso s.v.), Cinaglia 5,5, Vimercati 5,5, Mignanelli 6; Scaccabarozzi 5,5 (dal 31’ s.t. Pandolfi s.v.), Maselli 6,5, Gerbo 6 (dal 31’ s.t. Altobelli s.v.); Bentivegna 5,5 (dal 39’ s.t. Zigoni s.v.), Santos 5,5, Ricci 5,5 (dal 20’ s.t. Silipo 5). A disp. Russo, Maresca, BIagio, Dell'Orfanello, Carbone, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D'Agostino. All. Colucci.

PESCARA Plizzari 6; Cancellotti 6,5, Brosco 6, Boben 6, Milani 7; Gyabuaa 6 (dal 15’ s.t. Aloi 6,5), Palmiero 5,5 (dal 15’ s.t. Kraja 6,5), Mora 7 (dal 41’ s.t. Crecco s.v.); Cuppone 7 (dal 41’ s.t. Ingrosso s.v.), Kolaj 5,5 (dal 23’ s.t. Desogus 7); Lescano 6,5. A disp. Sommariva, Crescenzi, De Marino, Saccani, Germinario, Delle Monache, Tupta, Vergani. All. Colombo.

ARBITRO Tremolada di Monza 5.

RETI nel p.t. 5’ Maselli (J), 24’ Lescano (P); nel s.t. 30’ Cuppone (P).

NOTE ammoniti Maggioni (J), Ricci (J), Gerbo (J), Altobelli (J), Silipo (J).