Juve Stabia - Pescara, la cronaca in diretta della trasferta dei biancazzurri

Tutto pronto a Castellammare di Stabia per il fischio di inizio della partita tra Juve Stabia e Pescara.

Tra le fila dei biancazzurri rientrano Brosco e Milani dopo la squalifica.

L'obiettivo è quello di provare a sfatare il tabù contro le vespe.

LA CRONACA

Juve Stabia-Pescara 1-1

Primo tempo

Sono i padroni di casa a battere il calcio di inizio e già al quinto minuto la partita si mette in salita per il Delfino: Maselli infatti trova la prima rete in campionato con un piatto destro all'angolino che regala il vantaggio ai padroni di casa. La reazione del Pescara è affidata a una punizione di Palmiero che però finisce alta sulla traversa. Le vespe noo arretrano la loro linea e mantengono alto il pressing nonostante il vantaggio e al 14' ci prova con un sinistro dal limite Santos che però Plizzari. Ma subito dopo, sul ribaltamento di fronte Pescara vicinissimo al pareggio: prima con un cross di Kolaj sul quale non arriva per questione di centimetri Cuppone e poi il pallone arriva sui piedi di Lescano che si ritrova tutto solo davanti a Barosi che però si oppone. Inoltre subito dopo viene però fischiato il fuorigioco. I biancazzurri riprendono quota e al 18' il portiere di casa deve impegnarsi per negare la gioia della rete a Kolaj che dal limite tira un destro a uscire. I ragazzi di Colucci comunque si dimostrano intraprendenti e giocano a viso aperto contro la terza forza del campionato. Grazie a una azione fulminea, con due passaggi di Milani a Cuppone e da quest'ultimo a Lescano il Pescara trova il gol del pareggio al 24'.

Ma i padroni di casa sembrano non accusare il colpo e si riversano subito nella metà campo biancazzurra. Dopo i primi trenta minuti giocati a ritmo molto alto le due squadre riprendono fiato. Al 41' Delfino vicino al raddoppio con un destro di Palmiero che sibila il palo dopo una buona azione di Gyabuaa. Il Pescara aumenta la pressione per cercare di raddoppiare: al 44' colpo di testa di Lescano nell'area piccola che però viene intercettato da un difensore. Ma i brividi sono per il Pescara: prima un potente tiro di Mignanelli impegna severamente Plizzari chee devia in angolo: sul seguente corner Maggioni colpisce la traversa. Dopo due minuti di recupero l'arbitro decreta la fine della prima frazione.

Secondo tempo

La ripresa inizia con gli stessi 22 calciatori scesi in campo all'inizio della partita. Al 49' Cuppone sfrutta un errore di un difensore e si lancia verso la porta ma il suo destro finisce sull'esterno della rete. Al 57' Gyabuaa è in ritardo e regala una occasione a Gerbo che però tira di destro centralmente. I campani trovano ancora spazio e Bentivegna arriva al tiro dopo una serpentina sulla fascia sinistra, sulla ribattuta destro a giro di Maselli che Plizzari non ha problemi a bloccare. Contropiede poi di Cuppone che, entrato in area di rigore, viene sgambettato prima di poter tirare in porta ma per l'arbitro è tutto regolare. Colomba effettua i primi due cambi: dentro Aloi e Kraja e fuori Palmiero e Gyabuaa.

IL TABELLINO

Juve Stabia: Barosi, Gerbo, Maselli, Bentivegna, Ricci, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Vimercati, Maggioni, Santos. Allenatore: Colucci.

Pescara: Plizzari, Milani, Palmerio, Gyabuaa, Kolaj, Lescano, Brosco, Boben, Mora, Cuppone, Cancellotti. Allenatore: Colombo.

Rete: 5' Maselli, 24' Lescano.