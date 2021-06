Jill Cooper, professionista del benessere e trainer delle star, arriva a Pescara

Jill Cooper sarà a Pescara domenica 13 giugno per la prima volta. La personal trainer e istruttrice di fitness americana è conosciuta dal grande pubblico anche per le sue collaborazioni e partecipazioni in programmi televisivi Rai e Mediaset di successo. Organizza l'evento Raffaella Cantatore, trainer di Superjump, con la sua associazione sportiva "MeTime".

La prima parte sarà dedicata al FREEDOM, una camminata a tempo di musica rigorosamente in cuffia per le vie della città. Jill Cooper guiderà i partecipanti in un allenamento che non richiede requisiti atletici ma semplicemente la voglia di divertirsi e stare insieme all'aria aperta, con lo scopo di rimettere ciascuno in contatto con sé stesso. Quindi un appuntamento aperto a tutti, sportivi e non, donne, uomini, giovani e bambini.

Seguirà poi dal palco la masterclass di SUPERJUMP, l'attività sul trampolino elastico da lei ideata, attualmente uno dei metodi più coinvolgenti ed alla portata di tutti per ritrovare la forma fisica, durante la quale gli appassionati potranno allenarsi e divertirsi a ritmo di musica creando un'atmosfera di grandissimo entusiasmo di cui potranno godere tutti i presenti. L'appuntamento è inserito all'interno del cartellone del Pescara City Summer, il villaggio permanente allestito dall'11 giugno all'11 luglio allo Stadio del Mare in occcasione degli Europei di calcio.