Pescara Calcio, ufficiale l'arrivo dell'attaccante danese Odgaard [FOTO-VIDEO]

Jens Odgaard è un nuovo calciatore del Pescara.

L'attaccante danese di quasi 22 anni ha infatti firmato il contratto che lo lega al Delfino.

Odgaard proviene dal Lugano dove ha giocato 6 partite senza segnare alcun gol ma è di proprietà del Sassuolo.

Nella passata stagione all'Herenveen in Olanda ha messo a segno 7 reti in 24 partite. Mister Roberto Breda dunque potrà contare su un rinforzo per zona offensiva della sua squadra che finora ha decisamente faticato. Odgaard è il secondo danese preso dalla società biancazzurra dopo l'ingaggio del difensore Frederik Sorensen.

