Inibizione e multa per Daniele Delli Carri, direttore sportivo del Pescara

E' costata cara a Daniele Delli Carri, direttore sportivo del Pescara, l'espulsione rimediata subito dopo il fischio di metà partita ad Olbia, sfida che ha sancito il ritorno al successo esterno del Delfino dopo 3 mesi di astinenza e 6 ko consecutivi. Con il Comunicato uffiale N. 207/DIV, il Giudice Sportivo o Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha deliberato per il ds biancazzurro l'inibiizone a svolgere ogni attività in seno alla F.i.g.c., a ricoprire cariche federai ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 23 aprile 2024 oltre a € 500,00 di ammenda. Dunque Delli Carri non potrà essere sulla panchina aggiuntiva per il Derby dell'Adriatico contro l'Ancona previsto per domenica 21 e dovrà pagare una multa. Questa la motivzione addotta: "per avere, tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un tesserato avversario, proferendo parole offensive nei suoi confronti"