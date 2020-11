Altra tegola nel Pescara: distorsione alla caviglia sinistra per Masciangelo

Altra tegola nel Pescara: distorsione alla caviglia sinistra per Edoardo Masciangelo. Il calciatore è uscito anzitempo, ieri, dopo essersi fatto male durante la partitella del pomeriggio. Nei prossimi giorni eseguirà gli esami strumentali per definire i tempi di recupero.

Ancora nessuna novità sulle condizioni di Raul Asencio, che resta in attesa di esami strumentali. Ieri, al Delfino Training Center, doppia seduta di allenamento in vista della partita di campionato con il Pordenone in programma sabato 28 novembre, con inizio alle ore 14, nello stadio Adriatico:

lavoro di attivazione e tattica al mattino

partitella a campo ridotto nel pomeriggio

differenziato per Omeonga, Jaroszynsky, Ceter, Memushaj, Radaelli e Sorrentino

percorso di recupero per Drudi e Del Favero

Nel pomeriggio odierno è prevista una doppia seduta di allenamento, sempre al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.