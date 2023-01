Inchiesta plusvalenze, il Pescara rischia solo un'ammenda

Il Pescara ancora alle prese con l'inchiesta plusvalenze. Ma il Delfino ora richia solo un'ammenda. La Corte federale d'Appello oggi ha discusso l'istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc (la decisione sulla riapertura del processo è attesa nelle prossime ore), relativa alla riapertura del caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e altri otto club (oltre al Delfino, anche Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Nella vicenda sono coinvolti anche 52 dirigenti o ex dirigenti: non solo i bianconeri Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini, ma anche il presidente Sebastiani. La Corte federale dovrà stabilire l'ammissibilità o meno del ricorso di revocazione presentato dalla Procura, dopo che la stessa Corte d’appello aveva assolto, nel maggio 2022, i club e dirigenti coinvolti. La Procura federale ritiene che l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino abbia fatto emergere nuovi elementi e qualora l'istanza dovesse essere accetta, il procuratore Chiné procederebbe con la richiesta delle sanzioni per le società e i soggetti interessati.

Il Pescara rischia quindi solo un’ammenda e non una penalizzazione in classifica. L’unica società che rischia davvero grosso è la Juventus: il procuratore federale Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione per i bianconeri, l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Lo stesso Chiné ha chiesto solo un'ammenda per gli altri club coinvolti, mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle plusvalenze, le richieste per le altre società coinvolte e per i dirigenti deferiti. Le difese dei club ieri sono intervenute sull'ammissibilità della revocazione. La Corte federale d'appello deciderà se riaprire o meno il processo e a quel punto, in caso di riapertura, potrebbe prendere in considerazione le richieste della Procura e arrivare ad una sentenza al massimo tra lunedì e martedì prossimi.