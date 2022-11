Inchiesta su false fatturazioni, chiesti un anno e un mese per Sebastiani

Serie C Girone C

Brutta notizia in casa Pescara alla vigilia della partita di domani contro la Gelbison. La società è coinvolta infatti nell’inchiesta sulle false fatturazioni della Procura di Napoli. I pm partenopei hanno chiesto pene severe per diversi dirigenti molto noti del calcio italiano: da Galliani a De Laurentiis. Tra questi, c’è anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, per il quale è stato chiesto un anno e un mese di reclusione per avere emesso false fatturazioni, negli anni tra il 2009 e il 2014, in relazione alla triangolazione che si veniva a creare tra la società, che intendeva acquistare un calciatore, il giocatore stesso e il suo procuratore. In questo modo, secondo i pm, la società avrebbe dedotto i costi e detratto l'Iva. E il giocatore coinvolto nella trattativa avrebbe incassato al netto il suo ingaggio mentre il procuratore avrebbe preso la sua parte concludendo l'affare. Contestato, quindi, dalla Procura, il doppio ruolo dell’agente, che spesso era anche consulente della società biancazzurra nella trattativa, figura divenuta fittizia ai fini fiscali. Questo secondo quanto riportato da ‘Il Mattino' nell'edizione odierna. Il noto quotidiano sottolinea come fra gli indagati ci sia anche Alessandro Moggi, agente sportivo, per cui è stata chiesta la pena di due anni e otto mesi. La sentenza definitiva è attesa per febbraio 2023.

Sebastiani respinge le accuse e si dice tranquillo: “Tutta la documentazione relativa all’operazione-Quintero è passata per carte federali e mandati ufficiali depositati in Federcalcio da parte dell’agente. Peraltro, la commissione, prevedeva una percentuale sulla futura rivendita e la relativa plusvalenza, cosa che sarebbe anche potuta non accadere se il giovane colombiano si fosse rivelato un flop a livello tecnico sul campo.