Impresa dell'Angolana ad Alba Adriatica, avanti anche Penne e Montesilvano

Tre formazioni pescaresi ancora in corsa nella Coppa Italia regionale di Eccellenza. Sono Penne, 2000 Calcio Montesilvano e RC Angolana, qualificate ai quarti in cui arrivano anche le big L'Aquila e Lanciano, ma non l'Avezzano, eliminato a sorpresa dalla Torrese.

I vestini di Iodice rimontano tre gol alla Delfino Curi Pescara nell'unico derby pescarese e strappano il pass per il prossimo turno. Gli angolani non sono da meno: dopo aver perso in casa all'andata, segnano tre volte ad Alba conquistando la qualificazione con le reti di Miani, Lombardi e Ruggeri. Difesa d'acciaio e tanto cuore per il Montesilvano, che fa pesare il gol di vantaggio segnato in casa ed elimina il Pontevomano.

Tutti i risultati: Giulianova – Spoltore 3-0, qualificato il Giulianova; Pontevomano – 2000 Calcio Montesilvano 0-0, qualificato 2000 Calcio Montesilvano; L’Aquila - Bacigalupo Vasto Marina 5-2, qualificata L’Aquila; Delfino Curi Pescara – Penne 3-3, qualificato Penne; Sambuceto – Capistrello 4-2 d.c.r., qualificato Sambuceto; Alba Adriatica – RC Angolana 2-3, qualificata RC Angolana; Torrese – Avezzano 4-3, qualificata Torrese; Villa 2015 – Lanciano 0-1, qualificato Lanciano.

Le squadre qualificate si ritroveranno ai quarti di finale: andata il 20 ottobre, ritorno il 24 novembre. Il quadro: RC Angolana-Giulianova, L'Aquila-Lanciano, 2000 Calcio Montesilvano-Sambuceto, Penne-Torrese.

A gennaio le semifinali e il 2 febbraio 2022 la finale secca in campo neutro.