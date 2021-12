Imolese - Pescara: ultime, probabili formazioni e la vigilia di Auteri

Ventidue convocati in partenza per Imola. Domani (ore 17:30, diretta su Eleven Sports) il Pescara in trasferta contro l'Imolese gioca l'ultima giornata del girone d'andata. Out Marilugo, Galano, Rizzo (squalificato) e Redaelli. Gaetano Auteri sempre più convinto della sua linea di gestione del gruppo, riparte dal suo 3-4-3 fidato e dalla formazione che ha battuto la Pistoiese. Dentro Ingrosso in difesa, ancora panchina per Memushaj a centrocampo. Il turnover, in vista della prima di ritorno in programma mercoledì prossimo alle 18 ad Ancona, è rimandato.

"Nelle due partite ci saranno alternanze in alcuni ruoli, ma domani ricominceremo da dove abbiamo lasciato", l'annuncio chiarissimo del tecnico siciliano. Che aggiunge: "Memushaj è tornato disponibile a pieno regime, nell’ottica delle due gare qualcosa cambieremo. Come faranno tutti, secondo me. Domani però daremo continuità rispetto all’ultimo periodo”.

Anche Drudi, recuperato, parte dalla panchina: “Da martedì scorso ha lavorato senza problemi con la squadra, e ha lavorato bene. E’ disponibile. Cambieremo solo qualcosina, ma nella seconda partita. Ora giochiamo questa che è una gara importante”.

Cancellotti o Zappella a destra? “E’ un ruolo in cui, nelle due partite, si alterneranno. Stanno entrambi bene, sono giocatori affidabilissimi”.

Inutile scucire al tecnico qualche news di mercato... "Ne parleremo dopo Ancona, vediamo come usciamo da questi 180’. Proviamo a raccogliere il massimo, poi faremo un resoconto e nel ritorno, ne sono certo, saremo in grado di fare più punti di quanti ne abbiamo raccolti all’andata".

Imolese penalizzata di due punti e in crisi profonda: “Ha avuto una flessione di risultati, li abbiamo studiati: giocano un buon calcio, sono organizzati, Fontana lo conosco e dà criteri alle sue squadre. Ha il giusto mix tra giovani ed esperti. Un test impegnativo per noi, una partita in cui cerchiamo conferme”. Gli emiliani ritrovano Angeli, 18enne difensore scuola Milan (5 gol segnati). Assenti Letizia (infortunato) e Vona (squalificato).

Probabili formazioni

Imolese (4-3-3): 22 Rossi; 2 Lia, 5 Rinaldi, 23 Cerretti, 11 Liviero; 21 D'Alena, 24 Torrasi, 8 Benedetti; 16 Padovan, 13 De Sarlo, 10 Turchetta. All. Fontana.

Pescara (3-4-3): 22 Sorrentino; 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 16 Diambo, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D'Ursi. All. Auteri.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.