Imolese-Pescara 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buona sera dallo stadio “Galli” di Imola. Si gioca oggi alle ore 17:30 la 18esima giornata del campionato di serie C tra Imolese e Pescara, ultima del girone d'andata. Out Marilugo, Galano, Rizzo (squalificato) e Redaelli. Auteri riparte dal suo 3-4-3 fidato, ma rilancia dal 1' Drudi, Cancellotti e Memushaj. Imolese con uno dei tre ex in campo dall'inizio (Padovan). Masella e Belloni partono dalla panchina. Gli emiliani ritrovano Angeli, 18enne difensore scuola Milan (5 gol segnati). Assenti Letizia (infortunato) e Vona (squalificato). Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Imolese-Pescara: la cronaca

1' la partita è appena cominciata. Primo pallone giocato dagli ospiti. In questa stagione, il Delfino ha vinto 3 volte fuori casa contro Carrarese, Montevarchi e Grosseto. A queste vittorie si aggiungono 3 pareggi e 2 sconfitte in esterna. Anche grazie al distacco in classifica, (Pescara 5° a 28 punti, Imolese 17° a 18 punti) i siti di scommesse sportive vedono favoriti i biancazzurri. 5′ Pompetti ci prova con il suo sinistro, ma Rossi non si fa impensierire e blocca la sfera senza problemi.

17' conclusione di Padovan dal limite dell'area piccola, la sua posizione è leggermente decentrata ma comunque favorevole e il destro termina alto sopra la traversa. 20′ ammonito Angeli per un fallo su D’Ursi. 23′ cartellino giallo anche a Benedetti per un intervento su Clemenza. 32’ ammonito Pompetti. 45' ci sarà 1 minuto di recupero. Il primo tempo termina sul risultato di 0-0.

46’ si riparte senza cambi. L’Imolese è la squadra che gioca il primo pallone di questa ripresa. 49' Ferrari, su assist di Clemenza, controlla il pallone e spara un bolide che si insacca nell'angolino: Pescara in vantaggio. Espulso Fontana per proteste.

Imolese-Pescara: il tabellino

PESCARA - 22 Sorrentino; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 23 Cancellotti, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D’Ursi. A disp.: 14 Iacobucci, 6 Valdifiori, 13 Zappella, 16 Diambo, 17 Rauti, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 52 Chiarella. All. Auteri.

IMOLESE - 22 Rossi, 2 Lia, 5 Rinaldi, 6 Angeli, 8 Benedetti, 10 Turchetta, 11 Liviero 134 De Sarlo, 16 Padovan, 21 D’Alena, 25 Lombardi A. disp.: 14 Melgrati, 4 Boscolo, 17 Masella, 18 Lavardera, 20 Lombardi L., 23 Cerretti, 24 Torrasi, 26 Matarese, 28 Palma, 29 Belloni. All. Fontana.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Reti: Ferrari 49' st

Recupero: 1' pt