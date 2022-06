Il Pescara e Zeman ad un passo dal sì

Serie C

Serie C Girone B

Ormai ci siamo. Mancano solo poche ore e Zdenek Zeman sarà di nuovo l'allenatore del Pescara. Il boemo da domani sarà libero dagli accordi verbali presi con la vecchia proprietà del club pugliese e potrà accordarsi con altri club. Il Delfino ha già la sua parola e il ds Delli Carri lo aspetta a breve per mettere nero su bianco. Sdengo è pronto a dire sì, ma ovviamente dovrà firmare e accettare le condizioni del club biancazzurro. A livello tecnico, nessun problema: l'allenatore ha già parlato con il ds e fatto una bozza di progetto di organico e di lavoro (compresa l'esclusione dalla rosa del nuovo Pescara di Ledian Memushaj, che passerà al ruolo di allenatore nel settore giovanile). Mancano solo le firme e gli annunci. Potrebbero arrivare entro un paio di giorni, non più tardi di venerdì prossimo. Con una possibile presentazione ufficiale al massimo per lunedì prossimo, 20 giugno.

La road map della ripartenza del Pescara sembra ormai scritta. Molti tifosi non vedono l'ora di rivedere il 75enne di Praga al lavoro al Poggio, sui gradoni che fecero grandi Immobile, Verratti & co., con la divisa del Delfino. Sembra un film che tra poche ore potrebbe iniziare: "Zeman 3, la rivincita del boemo".