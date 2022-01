Il Penne ricomincia dalla difficile trasferta in casa dell'Aquila

Riparte dal suggestivo scenario del "Gran Sasso-Acconcia" dell'Aquila la stagione dei biancorossi, dopo il lungo stop (oltre un mese) dettato dalla sosta natalizia e dal successivo slittamento del Torneo per l'emergenza Covid. Biancorossi reduci da una serie positiva che aveva fruttato 10 punti nelle ultime cinque gare frutto di 3 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta (a Giulianova) con risultati importanti come il colpaccio di Lanciano e l'ultimo netto 5-1 rifilato tra le mura amiche al Villa 2015. Una sosta che è servita per ricaricare le pile e provare a recuperare diversi giocatori della rosa fuori per infortunio o condizioni fisiche imperfette.

Trasferta complicatissima quella in casa della corazzata rossoblu, ulteriormente rinforzata dal mercato di dicembre che ha portato in dote diversi giocatori di valore che hanno sostituito altri che invece avevano deluso. I recenti arrivi di Loviso, ex centrocampista del Bologna, del difensore Colombatti (Notaresco) e degli attaccanti Shiba (Porto d'Ascoli), Saurino (Real Forio) e Sparvoli (Spoltore) hanno accresciuto notevolmente il potenziale di una squadra di per sè già forte, che si trova ora nella condizione di non poter più sbagliare per continuare a coltivare ambizioni di rilancio al vertice, con l'Avezzano che nel frattempo ha preso il largo.

Reduci dall'antipasto di Coppa Italia con il doppio turno di semifinale vinto in rimonta con la Renato Curi Angolana, i rossoblu in settimana hanno dovuto smaltire l'ennesimo scossone: a seguito di dimissioni irrevocabili, per motivi personali, del tecnico Michele De Feudis ex centrocampista biancorosso ai tempi della D, è arrivato mister Sergio Lo Re, tecnico che si era già messo in evidenza sulle panchine di Amiternina e Nerostellati con ottimi risultati.

Un match durissimo insomma per i biancorossi, con mister Iodice, che dovrà rinunciare all'infortunato Basualdo (fermato da una distorsione), ma potrà contare sul nuovo arrivato Samuele Di Remigio, tornato a vestire il biancorosso dopo due stagioni.

Calcio d'inizio domenica alle 15, arbitro dell'incontro Sivilli di Chieti, coadiuvato dagli assistenti Nunziata di Sulmona e D'Adamo di Vasto.