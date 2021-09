Il Penne abbassa la saracinesca: tra i pali torna D'Amico

Eccellenza: colpo di mercato dei vestini a pochi giorni dal debutto in campionato in casa contro il Lanciano

Il Penne abbassa la saracinesca: torna tra i pali dei vestini il 25enne Cristian D'Amico, che vestirà la centenaria casacca biancorossa per la quinta stagione consecutiva, tranne una breve parentesi a Montesilvano. D'Amico ieri era già in campo, a disposizione di mister Iodice e del preparatore Cantagallo: il portiere è pronto per debuttare domenica prossima in occasione del difficile match interno con il Lanciano, in programma per la prima giornata del torneo di Eccellenza 2021/22.

Il comunicato ufficiale: "La SSD Penne 1920 comunica di aver perfezionato in mattinata l'accordo per il ritorno di Cristian D'Amico. Con oltre 100 presenze totalizzate con la casacca pennese, Cristian si è affermato come uno dei portieri più forti della categoria".