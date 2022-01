Il Delfino Curi Pescara verso la sfida salvezza di Casalbordino con tante novità

È tempo di tornare in campo, è tempo di tornare a vivere di calcio e di far punti: per la terza giornata del girone di ritorno di Eccellenza, a distanza di 5 settimane, Il Delfino Curi Pescara torna di scena e lo fa in uno scontro salvezza infuocato in casa del Casalbordino.

Sarà una festa di sport anche e soprattutto per ricordare al meglio Nicola Galante, storico dirigente del Casalbordino e Rita Pasquali, la madre del nostro Club Manager Leo Sfamurri, scomparsi prematuramente nei giorni passati.

La gara di andata vide gli uomini di Bonati annullare con un gol di Gobbo, il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Zinni.

Fronte padroni di casa, momento travagliato con i giallorossi che hanno assistito ad una vera e propria rivoluzione con diverse pedine cambiate in sede di mercato e l'addio di Appignani sulla panchina.

In casa Delfino Curi, clima voglioso di continuare sulla scia dell'ottimo successo nell'ultima gara del 2021 contro il Giulianova e portarsi lontani dalla zona retrocessione. Per farlo Bonati potrà contare su delle carte in più che corrispondono ai nomi di Alessio Luiso, classe 2002 e figlio d'arte di Pasquale, ex bomber di Pescara e Vicenza, Marino Bifulco, Ivan Tankulijc e Santiago Pastorini.

Proprio l'attaccante argentino classe '97 è intervenuto ai nostri microfoni per fare un saluto ufficiale ai tifosi pescaresi: "Il mister e la sua follia di vincere è stato ciò che mi ha convinto a sposare questo progetto. Sapevo già di arrivare nel posto giusto e ora, dopo un mese qui, non posso che confermarlo. Mi sento a mio agio, qui c'è una vera famiglia".

Focus tattico, preferenze, caratteristiche e.."la verità è che non ho preferenze, è lo stesso per me giocare come unica punta in un 4-3-3, o in un 3-5-2 comw una seconda punta che muove la difesa. Quello che mi piace vedere nella mia squadra è l'intensità, l'aggressività e la voglia di vincere, sempre".

Sul proseguo del campionato e sulla difficile gara a Casalbordino: "Vogliamo davvero iniziare il campionato, ci siamo allenati molto bene in queste settimane, quindi siamo pronti per la partita diretta. Sappiamo che 8l Casalbordino è stato rafforzato durante questo mercato, e lo ha fatto con giocatori importanti, ma mi fido della mia squadra e di ciò che possiamo dare. Abbiamo ottimi giocatori che se iniziano a credere un po' di più in se stessi diventeranno di un'altra categoria. I miei obiettivi personali sono sempre quelli collettivi, fare il maggior numero di rete per far uscire la squadra da questa posizione che non merita, e puntare al prossimo campionato da giocare per salire in serie D con il Delfino Curi Pescara, questo è il mio obiettivo".

Un pensiero particolare per due compagni di reparto: "Sono rimasto sorpreso per bene con molti giocatori, perché anche la "riserve" della squadra sono giovani di talento. Ma quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati Di Giovacchino e Massa. Lorenzo è molto forte, negli anni ha sofferto nel giocare fuori ruolo come attaccante avendo un fisico perfetto per farlo, ora nella sua posizione di centrocampista farà la differenza . E d'altra parte Gianmarco è un giocatore molto completo che non si rende nemmeno conto delle qualità che ha, è veloce, molto abile con la palla, salta l’uomo, ha un gran tiro, fa assist. Deve solo migliorare la cattiveria sotto la porta e dopo può vivere di calcio e giocare dove si propone di farlo".

Fischio d'inizio alle ore 15, la gara verrà arbitrata dal signor Franchi della sezione di Teramo coadiuvato da La Torre e Monaco di Chieti.