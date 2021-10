Il Delfino Curi Pescara si rinforza: preso il jolly Polletta

Il Delfino Curi Pescara comunica di aver acquisito le prestazioni del giovane Mauro Polletta.

Classe 2001 arruolabile come terzino destro e come centrocampista, Polletta, dopo il settore giovanile con la maglia della Pescara Calcio, ha ottenuto diverse presenze in Eccellenza con Sambuceto e Termoli ed altre in serie D con Chieti e Giulianova.

“Sono molto contento di essere qua e in questo bellissimo gruppo di ragazzi – ha dichiarato il neo calciatore del club pescarese dopo il primo allenamento agli ordini di Guglielmo Bonati – . Non posso non ringraziare il mister per la fiducia, sperando di ripagarla il prima possibile sul campo, con tanta voglia di dimostrare, oltre al patron Quinto Paluzzi ai suoi soci e tutti i dirigenti”.