Il Delfino Curi Pescara-L'Aquila 1-1, punto d'oro firmato Massa

Ma riavvolgiamo i nastri, L'Aquila con un 4-3-3 con Acosta sostenuto da Di Ruocco e D'Ercole, Bonati risponde con un 3-5-2, Massa e Di Giovacchino davanti. La squadra del capoluogo parte subito forte, ma la prima occasione è portuale con Falco che si districa sulla destra, serve al centro Massa. Destro sbilenco. Poi si accende la stella di Pejic, al decimo tiro centrale. Poi al dodicesimo grande scambio con Acosta, tiro al volo dal limite. Gioiellino da vedere e rivedere per l'1-0 aquilano. Ancora il bosniaco alla mezz'ora, sinistro secco, miracolo di Calore che si rifugia in corner. Dagli sviluppi, Palumbo da due passi, ancora super il n.1.

Il Delfino risponde, Di Giovacchino si libera in area, destro dritto per dritto che si stampa sul palo! Poi Gobbo non riesce a concludere, ma i pescaresi sono vivi come vedremo nella ripresa. Al primo del secondo tempo ci prova subito Gobbo, Bozzi allunga in corner.