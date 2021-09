Il 2000 Calcio Montesilvano pronto al debutto contro il Villa 2015

Il 2000 Calcio Montesilvano pronto all’esordio in campionato di domani pomeriggio contro il Villa 2015. La sfida interna rappresenta il primo ostacolo per la truppa di mister Antignani. Superato il turno in Coppa Italia con due prove di solidità e compattezza, inizia la sfida in Eccellenza. “Superare il primo turno di Coppa Italia è stata una grande soddisfazione - dice Antignani- anche perché abbiamo giocato con una marea di under e, constatando la forza delle altre qualificate, la gratificazione aumenta. Con il Pontevomano è stata una partita di sofferenza anche per via del campo in erba naturale a cui non siamo abituati. Loro hanno fatto di tutto per segnare ma Ubertini si è fatto trovare pronto. Abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire ed è un buon segnale”.

Come vive la vigilia? “Per l’esordio in campionato non sono teso, piuttosto preoccupato per alcuni ragazzi che non sono al 100%. Incontreremo una squadra che come noi lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza con il coltello tra i denti. Siamo pronti a una battaglia calcistica vera”.