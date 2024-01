I tifosi della Nord omaggiano l'indimenticato Bubù a 18 anni dalla morte

I tifosi biancazzurri si sono dati appuntamento per ricordare lo storico leader della Curva Nord. A 18 anni dalla morte di Marco Mazza, per tutto il mondo del calcio Bubù, la Curva Nord e tutti i supporters pescaresi ricorderanno infatti la sua storica figura dandosi appuntamento al Ponte del Mare. Come ad ogni anniversario delle sua morte, lo zoccolo duro del tifo pescarese si ritrova nel ricordo del proprio condottiero dugli spalti.

“Diciotto anni senza il nostro Capo, il nostro Condottiero, il nostro Marco Bubù, ma il ricordo è più vivo che mai ed anche quest'anno in occasione dell'anniversario della sua morte ci ritroveremo per andare ad appendere lo striscione a Lui dedicato sul Ponte del mare, su quel mare che Lui tanto amava", recirta il comunicato ufficiale della Curva Nord intitolata proprio a Marco Mazza. L'appuntamento è per questa sera - 9 gennaio 2024 - alle ore 21 sotto la Curva Nord. Da lì, fulcro del tifo e luogo dove Marco Mazza si è fatto amare da tutti, si andrà al Ponte del Mare. Anche in occasione della partita di lunedì sera 13 gennaio contro il Perugia Bubù sarà ricordato. "In modo semplice", si legge ancora nel comunicato, "la semplice presenza allo stadio come Lui avrebbe voluto, un coro a Lui dedicato, uno sguardo al cielo a Lui rivolto perché è vero che sono passati 18 lunghissimi anni ma Marco continua a vivere ogni giorno insieme a noi!!