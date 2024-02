Gubbio-Pescara, Delfino a caccia del poker: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Vincere per calare il poker. E per distanziare gli avversari di giornata che ora inseguono un punto sotto. E' chiaro l'intento del Pescara del rientrante Zdenek Zeman per l'anticipo di Gubbio, match clou nel Girone B di Lega Pro. Reduce da tre successi di fila, il Delfino va nella tana dei Lupi dell'Umbria che sono reduci da 7 risultati utili consecutivi. Il Gubbio non perde dal 9 dicembre, ma in casa non è mai stato battuto in questa stagione e, sommando lo score di quest'anno a quello dell'anno scorso, il suo campo è inviolato da 11 mesi. La partita si annuncia da battaglia. Il Delfino sarà scortato da tanti tifosi: 235 i biglietti venduti nel settore ospiti.

LE ULTIME - Franchini e Di Pasquale non sono al meglio, ma sono stati comunque convocati e, soprattutto il difensore, possono giocare dall'inizio. La febbre, nel caso del centrale della retroguiardia, ha già dato tregua. In lista mancano solo Vergani ed Accornero, che ne avranno ancora per qualche settimana. Cangiano, al rientro, sarà titolare nel tridente d’attacco con Meazzi al debutto dal 1′ nel ruolo di mezzala dopo l'esordio assoluto in biancazzurro nel ruolo di ala sinistra tattica. Prima convocazione per Sasanelli, Squizzato non è al meglio e partirà dalla panca. Merola e Cuppone inamovibili in avanti. Gli umbri di mister Braglia dovranno fare a meno di Di Massimo (squalificato) e Bernardotto (infortunato). Lupi senza due importanti punte, insomma, ma l’ex Desogus partirà dalla panchina.

L'ARBITRO - Mattia Caldera della sezione di Como arbitrerà il match (ha un solo precedente con il Delfino, Pescara - Carrarese 1-1 del febbraio 2021) e sarà coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano. Quarto ufficiale di gara: Cristian Chirnoaga dalla sezione di Tivoli.



PROBABILI FORMAZIONI - GUBBIO (4-3-1-2) Greco, Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante, Mercati, Caolari, Bumbu, Chierico, Spina, Udoh. All. Braglia

PESCARA (4-3-3) Plizzari, Floriani Mussolinu, Brosco, Di Pasquale, Milani;Tunjov, Dagasso e Meazzi, Merola, Cuppone, Cangiano. All. Zeman

DOVE VEDERE LA PARTITA - Gubbio-Pescara, partita valida come turno N.25 del girone B Lega Pro, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Pietro Barbetti, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. In chiaro su Rete8