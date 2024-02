Gubbio-Pescara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro

Riflettori su un anticipo importantissimo, uno scontro diretto che sarà determinante nell'economia del campionato di entrambe le formazioni. Venerdì 9 febbraio febbraio alle ore 20:45 il Pescara, dopo due partite consecutive in casa (il 3-0 rifilato al Sestri Levante, 2-0 al Pineto nella gara costata la panchina al tecnico ospite Amaolo) sarà di scena nell'impianto Pietro Barbetti di Gubbio e sfiderà i Lupi d'Umbria nel match clou del Girone B di Lega Pro per la giornata in questione. All'andata vinse la banda di Zeman di misura e al fotofinish. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro da Rete8 con ampio pregara e postgara. Si tratta di una sfida tra due squadre distanziate di un solo punto (Delfino avanti): dunque in caso di vittoria dei padroni di casa ci sarebbe il sorpasso, in caso di successo degli adriatici le distanze si amplierebbero (il pari ovviamente lascerebbe tutto immutato, lasciando al Delfino il vantaggio negli scontri diretti ma si dovrebbe poi capire cosa faranno Cararrese e Perugia per stabilire le gerarchie definitive in chiave terzo posto). il Pescara è reduce da tee vittorie di fila che hanno cancellato, almeno parzialmente, le due sconfitte iniziali del 2024 (e del girone di ritorno), e ora punta al poker ritrovando Zeman in panchina dopo l'assenza forzata nel derby abruzzese.