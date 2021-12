Grosseto-Pescara, Auteri allontana Oddo: "Non credo nei fantasmi"

Gaetano Auteri a testa alta alla vigilia di Grosseto - Pescara. L'allenatore biancazzurra sa di giocarsi la panchina in Maremma domani pomeriggio, ma è tutto fuoerché abbacchiato o sfiduciato. Nemmeno dopo aver appreso del contatto tra il ds Matteassi e l'ex allenatore Oddo, prima scelta in caso di esonero dello stesso Auteri.

“Non credo ai fantasmi, non vedo ombre e non mi piace correrci dietro. Io mi baso sul pratico, su ciò che vedo. E’ una settimana di passione per noi perché non stiamo facendo bene e non stiamo rispettando gli obiettivi iniziali. Prendiamone atto e ritroviamo il gioco e l’anima. Penso poco a quello che si dice sul mio conto”, le parole del tecnico prima di partire per la Toscana.

Sul contatto tra il club e Oddo: “Non ne so nulla, pensate che io vada alla ricerca di queste ipotesi? A me basta quello che ha detto la società. Il resto è materia dei giornalisti. Ripeto: i fantasmi non mi fanno paura. Siamo un po’ nervosi, un po’ isterici. Su quello dobbiamo lavorare, per il resto, sono solo chiacchiere”, ha aggiunto con decisione il siciliano.

La formazione

Potrebbe essere un Pescara diverso dal solito nei nomi, non nel sistema di gioco. Avanti con il 3-4-3, ma senza Drudi e Rizzo squalificati. Out anche Galano. I dubbi: Nzita-Rasi a sinistra, Chiarella-Clemenza a destra del tridente: “Sono contento di quello che hanno fatto i giovani, della loro prestazione contro la Lucchese e di come approcciano al lavoro durante la settimana. Non guardo alla carta d’identità, ma al lavoro sul campo. Chiarella e Clemenza possono interpretare anche ruoli diversi, devo scegliere”.

Torna dal 1' l'argentino Illanes: “E’ un giocatore che sta bene, ha risolto un problemino fisico. Su di lui abbiamo fatto affidamento in estate, fa parte integrante del progetto, a maggior ragione adesso. Ve lo dico: giocherà a Grosseto. Un dubbio è anche Frascatore-Veroli a sinistra”.

Nessun dubbio sul portiere: il titolare, oggi, è Sorrentino. “Perché togliere un portiere che sta facendo bene, ha personalità? Stimo Iacobucci, ma Sorrentino fa parte del progetto della società, è di Pescara, sta meritando. Iacobucci aspetterà, ma lui lo sa bene: è un grande professionista”.

Il capitano non sta bene, ma non ci sono alternative in mezzo al campo... “Memushaj sta bene, ma non benissimo. Galano ha ripreso, ma non è pronto e quindi non è convocato. Il Grosseto? Una delle squadre organizzate e di qualità di questo girone difficile. Dovremo essere bravi ad accettare il confronto a livello caratteriale e agonistico”.

Probabili formazioni

Grosseto (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Raimo, Serena, Vrdoljak, Piccoli, Semeraro; Moscati, Arras. All. Magrini.

Pescara (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Frascatore (Veroli); Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita (Rasi); Chiarella (Clemenza), Ferrari, D'Ursi. All. Auteri.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Stadio Zecchini, ore 14:30. Diretta tv e streaming su Eleven Sports.