Grosseto - Pescara, le ultime: Ferrari guida l'attacco

Domenica alle 14.30 allo stadio Zecchini di Grosseto il Pescara torna in campo per cercare di uscire dalla crisi. Auteri deve salvare la panchina, il club ha già attivato i canali con Massimo Oddo, ancora sotto contratto: se arrivasse un ko in Maremma, verrebbe richiamato l'ex tecnico biancazzurro esonerato un anno fa in B.

Auteri punta sul rientro di Ferrari dal primo minuto al centro dell'attacco tra D’Ursi e Clemenza (o Chiarella). In difesa Ingrosso sostituisce lo squalificato Drudi: con l'ex Cosenza Cancellotti e Veroli (o Frascatore). A centrocampo, Rizzo out per 4 giornate (maxi squalifica dopo la rissa contro la Lucchese). Tocca a Memushaj e Pompetti, sulle fasce Zappella e Nzita (ballottaggio con Rasi).

Grosseto senza tre infortunati: Dell’Agnello, Goretti e Biancon. Dubbio De Silvestro. Magrini punta sul 3-5-2 con cui ha vinto il derby di Siena nell'ultimo turno. Toscani ora penultimi e non più fanalino di coda del girone B, decisi a strappare punti anche contro il Pescara.

L'ultimo precedente, nel 2012 in B, con un successo del Delfino targato Zeman per 4 a 2 in terra grossetana.

Domenica arbitrerà Bonacina di Bergamo. Gara trasmessa in diretta su Eleven Sports.