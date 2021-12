Grosseto - Pescara, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

E' il giorno di Grosseto - Pescara allo stadio Zecchini: fischio d’inizio ore 14,30. La partita verrà trasmessa in tv o streaming su Eleven Sports

Auteri si gioca la panchina in Toscana: in caso di ko, quasi certo l'esonero. Il tecnico punta sul suo 3-4-3 con Clemenza, Ferrari e D'Ursi in attacco. Torna Illanes titolare in difesa, Ingrosso centrale e fiducia al 2003 Veroli a sinistra. Squalificati Rizzo (4 turni) e Drudi. Out Galano.

Probabili formazioni

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Raimo, Serena, Fratini, Piccoli, Semeraro; Moscati, Arras. A disp. Fallani, Biancon, Tiberi, Artioli, Vrdoljak, Ghisolfi, Cretella, Boccardi, Scaffidi. All. Magrini.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disp. Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Cancellotti, Nzita, Diambo, Sanogo, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. All. Auteri.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.