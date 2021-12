Grosseto - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per l'atteso match fra il Grosseto e il Pescara. Biancazzurri chiamati ad una difficile trasferta dove servono punti fondamentali per la classifica.

PRIMO TEMPO

Parte bene il Pescara, che è propositivo e cerca di controllare il gioco. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, anche se il Pescara sembra più incisivo mentre il Grosseto punta sulle ripartenze in contropiede. Al 13' conclusione di Clemenza palla alta sul fondo. Al 27' bella occasione per il Pescara con Dursi: conclusione sotto porta e ottima parata di Barosi. Al 30' Pescara in vantaggio: Ferrari non sbaglia dopo l'affondo di Rasi e insacca in rete: 1-0 per il Pescara. Al 35' Pescara vicinissimo al 2-0: ottima palla di Ferrari a Dursi che davanti al portiere conclude sul palo. Al 43' gran gol di Clemenza: botta da oltre 20 metri che finisce sotto l'incrocio dei pali: 2-0 per il Pescara. Finisce il primo tempo con i biancazzurri in vantaggio di due gol.

SECONDO TEMPO

Riparte il match. Al 46' escono per il Grosseto Arras e Salvi, entrano Boccardi e Cretella. Al 51' occasione per Raimo con il Grosseto che prova a reagire dopo il doppio vantaggio biancazzurro. Al 56' doppio cambio nel Grosseto: escono Piccoli e Fratini, entrano Vrdoljak e Scaffidi. Le squadre rallentano leggermente il ritmo, si gioca molto a centrocampo senza però arrivare ad importanti occasioni da gol. Al 67' occasione per il Grosseto con un tiro di Moscati respinto da Sorrentino. Al 70' entra De Marchi per Ferrari. All'80' buona occasione per Moscati del Grosseto ma nulla di fatto, un minuto è De Marchio per il Pescara a rendersi pericoloso. Ammonito all'82' Ciolli per il Grosseto. All'83' gol del Grosseto: Cretella dal limite con un destro a giro trova l'angolino e segna: 2-1 per il Pescara. Al'85' doppio cambio nel Pescara: escono Zappella e Clemenza, entrano Bocis e Cancellotti. Partita riapertra e Grosseto che spinge per trovare il pareggio. Inizia il recupero, Pescara che cerca di difendere il gol di vantaggio per portare a casa i tre punti. Biancazzurri che conquistano tre corner di fila tenendo lontano il Grossetto dalla propria area. Finisce il match: 2-1 per il Pescara.

GROSSETO

1 Barosi, 2 Raimo, 3 Semeraro, 5 Ciolli, 8 Fratini, 9 Moscati, 14 Piccoli, 16 Salvi, 17 Serena, 19 Siniega, 21 Arras

A disposizione:

22 Fallani, 45 Cretella, 10 Vrdoljak, 11 Scaffidi, 20 Biancon, 25 Artioli, 29 Tiberi, 30 Boccardi, 77 Ghisolfi

Allenatore: Lamberto Magrini

PESCARA

22 Sorrentino, 3 Rasi, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 13 Zappella, 16 Diambo 21 Pompetti, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 97 Clemenza

A disposizione:

1 Radaelli, 14 Iacobucci, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 24 Bocis, 29 Nzita, 30 De Marchi, Frascatore, 52 Chiarella, 79 Sanogo.

Allenatore: Gaetano Auteri