Gravina: "Il Pescara? Un modello per il nostro calcio"

"Il Pescara è un modello”. Parola di Gabriele Gravina. Il numero della Federcalcio ha parlato alla platea del Rotary cittadino di etica e sport, e ha speso parole d’elogio per il club biancazzurro e per l’operato del presidente Sebastiani. “Il Pescara con questa società ha trovato una continuità importante – ha detto Gravina – . Sappiamo quanto sia difficile oggi fare calcio, a livello economico e finanziario. Il Pescara invece mantiene stabilità e continuità, è coerente a livello progettuale: questo è il vero punto di forza di questa società. Il Pescara dimostra come il calcio, gestito correttamente e con attenzione ai conti e alla gestione, può essere fatto con grande continuità”.



Il futuro del calcio italiano è già iniziato, ancora nel segno della nostra terra: nel nuovo ciclo della Nazionale azzurra, affidata al confermato Mancini, ci sarà ancora spazio per il 29enne Marco Verratti, uno dei migliori anche in questo momento storico buio per l’Italia, fuori per la seconda volta di fila dal Mondiale. “Marco è un grande professionista, tra tutti i calciatori convocabili è l’elemento di maggior esperienza a livello internazionale. Unico dispiacere, lo dico da tifoso di Verratti e del calcio italiano, è che purtroppo non militi nel nostro campionato”.



Gravina, uomo simbolo del calcio abruzzese, ha parlato degli obbiettivi della Figc: salary cap, lotta al razzismo e attenzione massima ai settori giovanili. E riconquistare un posto tra le grandi del mondo, con Roberto Mancini ancora in panchina nel ruolo di ct: “Il progetto è ancora valido, nella consapevolezza responsabile che dovevamo continuare, per rispetto del calcio italiano e dei nostri tifosi”.