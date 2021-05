Grassadonia butta acqua sul fuoco: "Salerno è splendida e questo episodio non può rovinare una città intera"

Commentando l'aggressione dell'altro ieri, a Salerno, ai danni di sua figlia, l'allenatore del Pescara Gianluca Grassadonia ha cercato oggi di buttare acqua sul fuoco. Ecco che cosa ha detto, infatti, il tecnico:

"Ringrazio la città di Pescara e la città di Salerno per la vicinanza mostrata. Mi spiace che Salerno sia passata, tutta intera, per questo episodio, ma vi posso assicurare che non è assolutamente questa: Salerno è splendida e questo episodio non può rovinare una città intera".