Tante società pescaresi al Gran Galà del calcio abruzzese

Si chiuderà in grande stile la stagione 2021/22 del calcio dilettantistico abruzzese. Venerdì prossimo, 24 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza del Duomo ad Atri, nel cuore di uno dei centri storici più belli d’Abruzzo, saranno premiati i protagonisti dell’annata sportiva appena conclusa in un vero Gran Galà del calcio abruzzese. Tante le società pescaresi pronte a salire sul palco per ricevere il giusto e meritato omaggio dai vertici di Figc e LND per celebrare le imprese sportive dell'annata appena terminata. Nel calcio e calcio a cinque femminile, la regina sarà la Cantera Adriatica Pescara, vincitrice di entrambi i campionati (e della Coppa Italia di calcio). Nel calcio tanti protagonisti, a partire dal Loreto Aprutino, vincitore del campionato di Prima categoria e promosso in Promozione.

Sarà una serata di festa con tutte le società e in particolare con le vincitrici dei rispetti campionati, che saliranno sul palco per ritirare il loro riconoscimento più ambito, la Coppa, frutto di mesi di sacrifici e passione. Il giusto finale al termine di un anno sportivo chiuso regolarmente, anche in tanti consideravano a “rischio”, perché vissuta tra incertezze e difficoltà. “Abbiamo immaginato questo Gran Galà del calcio abruzzese come il miglior modo per celebrare il pieno ritorno in campo avvenuto quest’anno e insieme la conclusione di questa stagione - ha dichiarato il presidente LND Abruzzo, Concezio Memmo - E per farlo abbiamo voluto accanto tutti coloro che con noi l’hanno resa possibile e l’hanno vissuta: le nostre società”.