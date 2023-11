Cura di gradoni per il Delfino prima della pausa

Gradoni, gradoni, gradoni. Il Pescara in crisi punta ad un richiamo della preparazione fisica, complice la pausa dal calcio giocato consenguente al rinvio della gara di Pontedera, per prepararsi al rush finale di girone d'andata. Il Delfino tornerà in campo sabato 25 novembre per sfidare in casa il Cesena, partitissima del Girone B assolutamente da non fallire, ma intantola truppa lavora ancora prima di una piccola pausa per ricaricare le pile fisiche e quelle mentali.

Nella giornata di mercoledì 15 doppia seduta di lavoro per i biancazzurri allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano con lavoro di forza e tattica; giovedì 16 allenamento al mattino con a seguire il rompete le righe per tre giorni. si tornerà a lavorare lunedì 20 al pomeriggio, sempre a Montesilvano, per iniziare a preparare la sfida ai bianconeri di Romagna e un mese fino al 23 dicembre da vivere tutto d'un fiato con 7 gare in 28 giorni. Mancano Tunjov, impregnato nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei con la sua Estonia (oggi a Tallin contro l'Austria, domenica a Stoccolma contro la Svezia) e Staver, precettato dall'Under 21 moldava per la sfida a Gibilterra (è già a Chisinau, tornerà martedì), ma ha fatto già rientro in sede Federico Accornero, che dunque salterà le partite dell'Under 20 contro Inghilterra e Portogallo. Il giocatore ha risposto alla chiamata ma è stato rispedito a casa per un colpo al costato ricevuto nel match con il Rimini. Tornerà a lavorare con i compagni a partire da lunedì