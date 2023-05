Che sorpresa per i bambini della Gladius: al campo c'è Nelson Dida

Dopo la visita nell'estate scorsa di Franco Baresi, è stata la volta di un'altra stella del recente passato della serie A: l'ex portiere del Milan Nelson Dida ha fatto visita alla Gladius Pescara Centro Tecnico A.C. Milan. Grande entusiasmo da parte dei tanti bambini e ragazzi presenti al Campo Donati di Pescara curiosi di conoscere le avventure del portierone ai tempi della sua permanenza al Milan e con la Nazionale brasiliana. Il suo ruolo in campo, al centro delle domande dei più giovani, insieme alla finale del 2003 di Champions League contro la Juventus, vinta grazie alle sue parate ai calci di rigore.

"Lavoro, duro lavoro e tanta passione: il segreto per diventare campioni è tutto qui", questo il messaggio che Dida ha lasciato ai tanti giovanissimi calciatori della Gladius presenti. Prima di recarsi a Chieti Scalo per una cena benefica organizzata dal Milan Club “Alta Tensione di Chieti", i giovani calciatori della Gladius hanno "circondato" Dida chiedendo autografi, abbracci e selfie per fissare un momento che resterà indimenticabile per loro e per tutta la Gladius.