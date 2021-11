La Gladius Pescara ospita il corso dei tecnici del Milan: le info per iscriversi

La Gladius Pescara ospiterà il corso di formazione territoriale tenuto dal Milan in Abruzzo: “Osservare, Scomporre, Giocare” il tema dell'incontro che sarà tenuto dai Responsabili della Milan Academy. Il corso è rivolto a tutti i tecnici operanti nei settori giovanili della nostra Regione e delle Scuole Calcio Milan del Centro Italia e si terrà oggi pomeriggio dalle 17.

“La Gladius Pescara – afferma il presidente Angelo Nicolò – è Centro Tecnico ufficiale AC Milan da due anni ma collabora con la società rossonera da 12 stagioni. Essere scelti come uno dei sei punti di riferimento a livello nazionale per ripartire con il progetto di formazione territoriale, è motivo di orgoglio per la nostra società che lavora da anni sulla formazione di tutti i protagonisti che ruotano intorno alla squadra, a partire dai bambini, seguendo le linee della Milan Academy. La scelta di Pescara è sicuramente una scelta strategica di calcio giovanile che conferma quanto la città e l’Abruzzo intero siano considerati un punto di riferimento per l’AC Milan. L’opportunità che il corso offre ai tecnici non solo abruzzesi ma anche provenienti da Marche, Lazio e Puglia, è dunque unica e ci auguriamo che tutti possano sfruttarla al meglio”.

Nel dettaglio, il corso si articolerà in due momenti, l’uno propedeutico dell’altro: parte in Campo con proposte didattiche pratiche (presso Campo A. Donati insieme ai ragazzi del Centro Tecnico Milan Gladius Pescara); parte in Aula con workshop di confronto tra docenti e partecipanti (nella Sala conferenze dell’Aurum) e consegna attestati di partecipazione da parte della Milan Academy.

Il Corso rappresenta un’occasione di prestigio per la Città di Pescara, che risulta essere una delle 6 località scelte a livello nazionale da Ac Milan nella stagione corrente come punto di riferimento per il Calcio Giovanile. Alla fine della giornata formativa sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: info@milanacademy@acmilan.com.