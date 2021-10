Giulianova-Spoltore 3-0, secondo stop per Del Gallo

Squadra in casa

Squadra in casa Spoltore

Senza Petito e Sborgia, oltre allo squalificato Di Camillo e al bomber Sparvoli, fermatosi alla vigilia del match, lo Spoltore non regge all'urto del Giulianova e crolla 3 a 0 in casa dei giallorossi, oggi terzi in classifica.

Partita con poca storia, troppo sterile a livello offensivo la squadra di Del Gallo senza i suoi uomini migliori. Dopo una buona mezzora di equilibrio, i padroni di casa la sbloccano dagli undici metri. Palena stende Buonavoglia e lo stesso attaccante teramano dal dischetto è implacabile per l'1-0. Giulianova scatenato dopo il vantaggio iniziale e deciso a chiudere i conti: prima della pausa, Cissè raddoppia e chiude in pratica la partita in anticipo.

Del Gallo cambia due pedine ma nel secondo tempo la musica è la stessa. Palena si oppone pronti via al tris giuliese, ma dello Spoltore nell'area dei padroni di casa quasi non c'è traccia. Un palo di Cesari tiene a galla i pescaresi, ma allo scadere c'è un altro rigore per il Giulianova (fallo di Zanetti su Traini), che Buonavoglia realizza per il 3 a 0 finale.

Poco da recriminare per Del Gallo, che adesso deve recuperare le energie e gli uomini in tempo per la sfida di mercoledì pomeriggio: arriva la capolista Cupello.

Il tabellino

Reti: 34’pt Buonavoglia su rig, 46’pt Cissè, 46’st Buonavoglia su rig.

Giulianova: Boccanera, Moscianese (33’st Lenoci), Di Giuseppe, Giglio, Rinaldi, Sciarretta, Buonavoglia, Di Paolo (47’st Bontà), Persiani (41’st Africani), Cerasi (22’st Traini), Cissè (39’st Barlafante). A disp. Di Giovannatonio, Tribuiani, Iacovoni, Bala. All. Cerasi.

Spoltore: Palena, Di Renzo, Zanetti, Belli, Vitale (1’st De Vincentiis), Sichetti (45’st Zazas), Selvallegra, Tiberi (20’st Ewansiha), Chiacchiaretta (1’st Colasante), Colecchia (26’st Sparvoli), Planamente. A disp. Cipriani, Di Tanna, Frosina, Luciani. All. Del Gallo.

Arbitro: Iheukwumere di L’Aquila.

Note: ammoniti Di Renzo, Sichetti, Colecchia (S).