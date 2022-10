Giugliano - Pescara 1-1: partita, tabellino e voti

Il Pescara va sbattere contro la rocciosa matricola Giugliano, che al Partenio continua a macinare punti e a proseguire il cammino imbattuta in questo primo scorcio di stagione. Una partita maschia, scorbutica, difficile da gestire, anche perchè al primo affondo il Delfino resta in dieci e va sotto. Al 13’, Rizzo scappa in area sulla sinistra e con un tocco sotto colpisce la traversa. Sulla ribattuta, come un falco, l’eterno Piovaccari a botta sicura: salvataggio sulla linea, ma l’attaccante campano viene sbilanciato da Milani prima di calciare. Rigore e rosso per il terzino toscano. Rizzo dal dischetto spiazza Sommariva. Ora sembra davvero complicato riprendere la matricola terribile campana. Il Pescara, però, ha le sue certezze anche con un uomo in meno e Mora scalato a fare il terzino sinistro. Pochi minuti per smaltire la tensione dell’episodio negativo e assestarsi in campo con l’uomo in meno ed ecco salire in cattedra il “padrone di casa”, Salvatore Aloi, alla prima da titolare con il Delfino proprio al Partenio, dov’è stato fino a qualche mese fa capitano dell’Avellino: palla da destra di Mora, controllo in area e destro immediato all’incrocio. Un gol bellissimo che rimette la partita sul binario giusto dopo 21’.

Il pari mette le ali al Pescara, che riprende a macinare e fare la partita, lasciando però inevitabilmente degli spazi ai campani, dovendo ripiegare con un uomo in meno. Ma all’intervallo, la squadra che meriterebbe di chiudere in vantaggio sarebbe quella di Colombo.Il tecnico biancazzurro riparte dando energia ed equilibrio in mezzo al campo con Gyabuaa e Kraja che prendono il posto di Aloi e Desogus. La squadra di casa parte forte, chiamando Sommariva ad un paio d’interventi importanti già nei primi 5’. Serve il massimo sforzo per tenere sulle spine questo Giugliano e Colombo richiama uno stanco Lescano per giocarsi una mezzora abbondante con Vergani punta centrale.

Il match resta in equilibrio e sempre più difficile da gestire per l’incerto Ubaldi di Roma1, tra gestione cartellini ed episodi assolutamente al di sotto della sufficienza. Come al 15’, quando vede un colpo proibito subito da un giocatore biancazzurro (De Rosa l’autore) e non prende provvedimenti, o lo fa spesso in ritardo. Lo fa cinque minuti più tardi, quando ancora De Rosa travolge in modo più violento che irruento il pescarese Mora, scatenando le ire dei locali. Si giocano gli ultimi 25’ in parità numerica, e il Pescara si cala nel clima di battaglia per cercare di ribaltare la sfida. Ma i padroni di casa, nonostante la fatica e l’uomo in meno, non mollano di un centimetro e non smettono di lottare su ogni pallone fino alla fine. Il Pescara tiene botta, combatte e ci prova. Nel finale anche con l’innesto di Crescenzi, al debutto stagionale. Alla fine, però, deve accontentarsi di un pari. Che vale, perchè contro il Giugliano probabilmente sarà dura per tutti. Sabato prossimo all'Adriatico arriva l'altra neopromossa Audace Cerignola, mancheranno per squalifica Milani e Brosco: scalpitano De Marino e Boben.

Giugliano - Pescara: tabellino e voti

GIUGLIANO Sassi 6,5; Scanagatta 6 (dal 27’ .t. Rondinella s.v.), Zullo 6,5, C. Poziello 6,5; Ceparano 6 (dal 44’ s.t. R. Poziello s.v.), Gladestony 6,5, De Rosa 5, Gomez 6, Ghisolfi 6,5; Kyeremateng s.v. (dal 6’ p.t. Rizzo 7; dal 27’ s.t. Nocciolini 6), Piovaccari 6,5 (dal 44’ s.t. Di Dio s.v.). A disp. Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Lucas, Salvemini, Biasiol, De Lucia, De Francesco. All. Di Napoli (in panchina Tulino).

PESCARA Sommariva 6,5; Cancellotti 6,5, Brosco 6, Ingrosso 5,5, Milani s.v.; Aloi 6,5 (dal 1’ s.t. Gyabuaa 5,5), Palmiero 6 (dal 31’ s.t. Crecco s.v.), Mora 6,5 (dal 42’ s.t. Crescenzi s.v.); Cuppone 6, Desogus 5,5 (dal 1’ s.t. Kraja 6); Lescano 6 (dall’8’ s.t. Vergani 6). A disp. D’Aniello, Kolaj, Delle Monache, De Marino, Boben, Tupta, Saccani, Germinario. All. Colombo.

ARBITRO Ubaldi di Roma 5.

MARCATORI Rizzo (G, rig.) al 14’, Aloi (P) al 21’ p.t.

NOTE espulsi Milani (P) al 13’ p.t. e De Rosa (G) al 19’ s.t.; ammoniti Aloi (P), Rizzo (G), Ingrosso (P), Zullo (G), Gyabuaa (P), Brosco (P); recuperi 2’ p.t., 6’ s.t.