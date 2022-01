Il calcio abruzzese festeggia gli 80 di Giovanni Mincarini

Spegne 80 candeline il decano dei tecnici abruzzesi Giovanni Mincarini. Calciatore, tecnico, dirigente, Mincarini è nato in campo ed è ancora lì ad insegnare calcio ai suoi ragazzi della D’Annunzio Pescara.

La LND Abruzzo lo ha premiato 3 anni fa a Silvi, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni della Lega Dilettanti: il suo brillante passato e brillante presente ne fanno vero esempio per il nostro movimento, che lo considera un maestro.