Giornata nazionale dello Sport 2023 al campo Donati per contrastare le discriminazioni

In campo per contrastare le discriminazioni. Questo l'obiettivo della Giornata nazionale dello Sport 2023 che verrà celebrata anche a Pescara martedì 6 giugno.

Nuovamente in campo per il terzo appuntamento del torneo dell’amicizia nell’ambito del progetto “Calciosociale in Abruzzo” finanziato dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver detto no alle discriminazioni e aver promosso la parità di trattamento in occasione della Settimana contro il razzismo e della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, tanti ragazzi di Pescara si incontreranno di nuovo martedì 6 giugno, nel campo sportivo Antonio Donati a Pescara gestito dall’Asd Gladius Pescara 2010, per la Giornata Nazionale dello Sport.

Per l’occasione associazioni sportive ed enti locali, pubblici e privati, si attiveranno organizzando l’ennesimo torneo di calcio che vede tutti i partecipanti impegnati a rafforzare il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la crescita e l’arricchimento dell’individuo. L’iniziativa progettuale, facente capo all’Asd Pescara’s Promotion, meglio conosciuta con il marchio di Blaster Sport, nasce con l’intento di creare programmi sportivi di inclusione per tutti, indipendentemente dal sesso, dall’etnia e dalle capacità. «Chi si impegna nello sport e lo diffonde», sostiene il presidente dell’organizzazione Simone D’Angelo, «migliora la qualità della vita propria e degli altri. Grazie a chi ci permette di veicolare questo messaggio a un ampio pubblico di ragazzi della città».

Il progetto è vede tra i partner il Comune di Pescara, l’Istituto Comprensivo Pescara 1, la Fondazione Caritas Pescara, la Pro Calcio Italia Asd, l’Amatori Pescara Calcio Asd, Insieme per Marika Asd, l’Endas Abruzzo Aps e l’ufficio regionale Abruzzo – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva.