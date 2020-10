Incontro in centro con tutta la squadra del Pescara, ecco dove e quando

Incontro in centro città con tutta la squadra del Pescara. Appuntamento fissato per questa sera, con inizio alle ore 20, nel nuovo ristorante “Margherita in Centro”, che si trova in via Piave 93. Oltre ai giocatori saranno presenti i dirigenti e lo staff biancazzurro.

Intanto, mentre il campionato è in pausa, continua la preparazione atletica al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Ieri mattina seduta di lavoro tattico diviso in gruppi, con esercizi di forza e partitelle a tema nel finale di giornata. Differenziato per Di Grazia e Diambo. Continuano il loro personale percorso di recupero Antei e Del Favero, quest’ultimo fuori sede.

Stamane sono stati effettuati gli esami sierologici e i tamponi. Subito dopo, allenamento in palestra e campo in erba.