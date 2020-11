L'ex attaccante del Pescara Lapadula debutta nella nazionale di calcio peruviana [FOTO]

L'ex attaccante del Pescara Gianluca Lapadula debutta nella nazionale di calcio peruviana. Il giocatore, attualmente in forza al Benevento, disputerà tra poche ore la sua prima gara con la maglia blanquirroja. Un corteggiamento durato cinque anni e che oggi, dopo essere andato a vuoto nel 2015, si è infine trasformato in matrimonio.

Tutto merito del fatto che Gianluca è figlio di un italiano e di una peruviana, e quindi può scegliere tra due passaporti. Proprio ai tempi del Pescara il ct del Perù Gareca gli aveva chiesto di mettersi a disposizione per la Copa America 2016 e il Mondiale del 2018 in Russia, ma lui aveva rifiutato, preferendo una chiamata dagli Azzurri. Che era poi effettivamente arrivata, tramite l'allenatore Ventura, concretizzandosi però alla fine in un'unica partita: un'amichevole con il San Marino.

Non trattandosi di un incontro ufficiale, le porte del Perù per Lapadula sono sempre rimaste aperte, e adesso il calciatore si è finalmente deciso: affronterà con la selezione del Paese andino sia il Cile che l'Argentina. In bocca al lupo!