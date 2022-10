L'ex Pescara Colonnello nuovo Responsabile tecnico della Juventus Academy ad Abu Dhabi

Nuova avventura all’estero per l’allenatore abruzzese Gianluca Colonnello. Il 49enne di Tollo ieri è partito per sbarcare da poche ore a Dubai. Ha firmato un contratto di un anno come Responsabile tecnico della Juventus ad Abu Dhabi. Colonnello sarà, quindi, l’Head Coach, ovvero il referente tecnico, di tutti gli allenatori dell’accademia bianconera, la seconda nell’emirato oltre a quella del Manchester City. Un contatto nato nel giro di pochi giorni grazie all’ex bomber del Milan Marco Simone, che da qualche tempo è direttore tecnico di una squadra del posto. “A Marco mi lega una vecchia amicizia, lui mi ha voluto qui. Devo ringraziarlo, sono orgoglioso di essere entrato nell’orbita dei tecnici della Juventus e di poter scoprire un’altra cultura calcistica”, le parole di Colonnello appena atterrato a Dubai. “Io e Simone siamo stati avversari in passato, poi è nata una bella amicizia durante il corso Uefa Pro a Coverciano. Arrivo con grande entusiasmo e voglia di trasmettere tutte le mie conoscenze e i segreti del calcio italiano ai giovani di questo Paese”, ha aggiunto Colonnello.

Per l’ex terzino di Pescara e Perugia non è una novità allenare all’estero. Dopo gli inizi in serie C e nelle giovanili del Siena, una parentesi da tecnico al Pisa, in serie B, poi le prime parentesi fuori dai confini nazionali, tutte in Grecia, tra Zacinto, Creta e Atene, dov’è stato secondo di Massimo Carrera all’Aek Atene. L’ultima esperienza, sempre da vice di Carrera, in serie C al Bari per una parentesi nei primi mesi del 2021, al posto dell’esonerato Auteri (poi richiamato). Ora Colonnello si rimette in proprio per un ruolo diverso, da coordinatore di un’accademia, entrando però nell’orbita della Juventus. Un salto di qualità fondamentale per la sua carriera.