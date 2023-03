Gelbison - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara in campo ad Agropoli contro la Gelbison per ritrovare una vittoria che manca da quasi quaranta giorni e per cercare di non perdere il prezioso terzo posto in classifica, ora conteso anche dal Foggia. Ma il boemo, come sempre, ha lo sguardo rivolto più in là della punta del suo naso: l’obiettivo fondamentale per lui è arrivare con una squadra tirata a lucido per i play-off. Lì il 75enne tecnico di Praga intende giocarsela seriamente per provare a risalire in B. La sua missione, al momento di dire sì al Delfino per sostituire Colombo, è una sola: la promozione.

Il 4-3-3 cambia alcuni interpreti, ma non la filosofia. Out Cancellotti, a destra gioca Crescenzi. Ma ci sono tre partite in una settimana e per questo Zeman potrebbe approfittare per dare spazio a qualche nuovo elemento fin qui rimasto ai margini. In difesa, ad esempio, si giocano il posto Boben e Mesik: lo slovacco giocherà una delle prossime due partite. Oggi contro la Gelbison o mercoledì a Messina. Nel frattempo, primi allenamenti con il gruppo per Filippo Pellacani, sei mesi dopo l’infortunio al ginocchio. Presto il boemo avrà anche il centrale ex Virtus Verona. A centrocampo scelte obbligate: verso la conferma il trio della settimana scorsa, ma c’è Rafia che scalpita per una chance da play o da mezzala. In attacco Merola e Lescano, quasi sicuramente con Cuppone, ma occhio a Delle Monache. “E’ stata una settimana abbastanza buona – ha detto alla vigilia Zeman – , ma cerchiamo di mettere le basi per quello che sarà il futuro. Sono contento della disponibilità dei ragazzi. La squadra sta bene, deve crescere come durata nell’arco dei 90’. Ma nel complesso sta bene. Sto lavorando per arrivare ai play off nella migliore condizione. Lavoro più per il futuro che non per il presente. Sto lavorando sui concetti di gioco che non conoscevano. E si stanno applicando bene”.

La formazione è quasi fatta, anche perché le defezioni persistono, anzi aumentano: “Desogus ha qualche problema. Somiglia a Caprari? Ha qualcosa di simile, ma vorrei che si proponesse di più. Pellacani non verrà convocato. Kraja e Gyabuaa sono ancora fuori. Ho sei attaccanti a disposizione e penso di cambiare qualche cosa rispetto alla scorsa settimana. Cuppone? Lui può giocare ovunque. Anche Kolaj mi sta dando soddisfazione, sta facendo bene”.

Tre impegni in una settimana sono un argomento a cui il tecnico pensa solo relativamente e senza assilli: “Prima pensiamo alla Gelbison, una squadra quadrata che ha pochi gol fatti, ma anche pochi subiti. Se abbiamo fatto i gradoni? Poco o nulla abbiamo fatto finora in questi giorni”.

Il tecnico del Pescara del 2011/2012 in settimana è rimasto decisamente infastidito dalla valanga di critiche piovute sul suo gioiellino Verratti: “Mi sorprende. Per 10 anni è stato il migliore in Francia, poi per un errore lo criticano così. Ma al Psg ci sono altri giocatori che prendono 150 milioni a stagione e potevano recuperare un pallone perso da lui. Se lo rivorrei qui? Lui è un patrimonio del calcio mondiale”.

Gelbison - Pescara: probabili formazioni

Gelbison (3-5-2) 12 Anatrella; 3 Granata, 4 Cargnelutti, 27 Loreto; 24 Correnti, 14 Papa, 7 Graziani, 8 Uliano, 2 Onda; 93 Tumminello, 18 De Sena. All. Esposito.

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 3 Crescenzi, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 8 Aloi, 5 Palmiero, 19 Mora; 30 Merola, 10 Lescano, 27 Cuppone. All. Zeman.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Gelbison - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Gelbison - Pescara, partita valida per l'11a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 12 marzo alle 14.30 allo stadio di Agropoli, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.