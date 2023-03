Gelbison - Pescara 1-2: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Il Pescara ritrova la vittoria dopo un mese. Zeman rivoluziona il Delfino ad Agropoli e con il 2 a 1 maturato contro la Gelbison festeggia la sua prima vittoria dal ritorno in riva all'Adriatico.

Formazione stravolta rispetto al debutto contro la Juve Stabia: fuori non solo lo squalificato Cancellotti, rimpiazzato da Crescenzi, ma tante altre novità: dalla prima da titolare di Mesik in difesa, a Vergani e Delle Monache nel tridente offensivo e, ancora, Rafia, mezzala al posto di Aloi. Il francotunisino, subito ammonito, salterà la trasferta di Messina mercoledì.

Dopo il palo in avvio del campano De Sena, il Pescara è in crescita nel finale di primo tempo, quando il boemo richiama in panchina uno spaesato Delle Monache per il più produttivo Kolaj. Prima Merola ancora pericoloso al 38’, poi è risolutivo Brosco: ultima azione del primo tempo, da un angolo il difensore stacca e incorna un pallone imparabile per Anatrella. Biancazzurri al riposo in vantaggio.

Esposito cambia assetto nella ripresa passando alla difesa a quattro e mettendo più spinta sulle corsie esterne. Ci mette nove minuti la formazione campana a pareggiare, sempre dagli sviluppi di un angolo. Cargnelluti salta in mezzo ai difensori pescaresi e buca la porta di Plizzari. Nell’azione si fa male Mora, che deve proseguire il match con un vistoso turbante sulla testa. Zeman non è contento del brutto approccio dei suoi nel secondo tempo e rivoluziona la formazione pescando energie nuove dalla panchina. Si rivede anche il 2002 Germinario a centrocampo per i venti minuti finali. Il Delfino si scuote e trova il secondo vantaggio. Lo firma ancora una volta Lescano, al gol numero 12, con una splendida torsione in area – palla deliziosa di Rafia – e il colpo di testa che beffa Anatrella.

Finale di sofferenza, ma vittoria meritata che riporta il sorriso e permette ai biancazzurri di proseguire il testa a testa con il Foggia per il terzo posto. Mercoledì si torna in campo a Messina.

Gelbison - Pescara 1-2: tabellino e voti

GELBISON (3-5-2) Anatrella 6; Loreto 6, Cargnelutti 7, Granata 6; Graziani 6,5, Papa 6 (dal 34’ s.t. Kyeremateng s.v.), Uliano 6, Porcino 5 (dal 1’ s.t. Marong 6), Onda 6 (dal 17’ s.t. Fornito 5,5); De Sena 6,5, Tumminello 6. A disp. D’Agostino, Capone, Caccavallo, Correnti, Infantino, Sane. All. Spicuzza (Esposito squalificato).

PESCARA (4-3-3) Plizzari 6; Crescenzi 6, Brosco 6,5, Mesik 6, Milani 6; Rafia 6,5, Palmiero 6, Mora 5,5 (dal 23’ s.t. Germinario 6,5); Merola 5,5 (dal 23’ s.t. Cuppone 6), Vergani 5 (dal 1’ s.t. Lescano 7,5), Delle Monache 5 (dal 36’ p.t. Kolaj 6). A disp. Sommariva, D’Aniello, Boben, Gozzi, Ingrosso, Catena, Aloi, Desogus. All. Zeman.

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo 6.

RETI: nel p.t. 48’ Brosco (P); nel s.t. 9’ Cargnelluti (G), 26’ Lescano (P).

NOTE: espulsi Spicuzza (allenatore Gelbison) al 48’ p.t. per proteste; ammoniti Rafia (P), Tumminello (G), Merola (P), Porcino (G), Lescano (P), Uliano (G), Mesik (P); recuperi 3’ p.t., 5’ s.t.