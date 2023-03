Gelbison-Pescara 1-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Tutto pronto per Gelbison-Pescara. Biancazzurri ad Agropoli per ritrovare la vittoria che manca da un mese. Dopo il pareggio con la Juve Stabia il Delfino cerca oggi ad Agropoli (Salerno) con la Gelbison la prima vittoria della gestione Zeman. I biancazzurri sono chiamati a confermare la crescita generale che però dovrà essere suffragata dalla conquista dei tre punti per mantenere il terzo posto.

Zeman pensa al presente, ma anche al futuro. Ieri, prima della partenza per la Campania, il boemo ha tenuto la consueta conferenza pre gara: "È stata una settimana dove ci siamo allenati bene. I calciatori sono molto disponibili. Cambierò qualcosa rispetto alla gara con la Juve Stabia. Per me non esistono titolari. Kolaj, che non ha giocato, mi sta soddisfacendo. La squadra sta bene. Vorrei arrivare ai play off nella migliore condizione fisica possibile. I gradoni? Abbiamo fatto poco o niente perché non è il momento".

Poi il discorso scivola sul bomber Lescano: "Lui deve sapere che fa parte del gruppo, ma non vuol dire che se ha fatto due gol diventa titolare. La Gelbison? È una buona squadra, prendono pochi gol e ne fanno pochi. Sono strutturati e curano molto la fase difensiva". Contro i cilentani saranno assenti lo squalificato Cancellotti e gli infortunati Kraja, Gyabuaa e Pellacani. Desogus, seppur non al meglio, è stato convocato. Prima convocazione per l'ex cosentino Gozzi. Seguite con noi la nostra diretta!

Gelbison-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 51' è finita! Il Pescara passa 2-1 sul campo della Gelbison! Primo successo della nuova gestione Zeman dopo il pari con la Juve Stabia! Grazie per averci seguito, alla prossima!

50' tocco con il braccio di Correnti al limite dell'area mentre perdeva l'equilibrio in un contrasto e punizione per la difesa.

49' angolo dalla destra per il Delfino che mira a chiudere in attacco. Nulla di fatto, prova un ultimo attacco la Gelbison.

48' prova un bolide dal limite Granata ma centrale, blocca in due tempi Plizzari.

46' sugli sviluppi della punizione cross in area dove sfiora soltanto Infantino e palla abbondantemente a lato.

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

44' Ammonito Mesik per un fallo su Kyeremateng.

43' palla dentro su punizione di Uliano verso il primo palo, non ci arriva nessuno e palla sul fondo

42' punizione per il Pescara che si tiene in proiezione offensiva.

39' Correnti per Graziani altro cambio Gelbison.

39' Fornito da fuori area a cercare di sorprendere Plizzari ma palla larga

38' giallo nei confronti di Iuliano

34' dentro Infantino per Tumminello e Kyeremateng per Papa

31' resta in zona d'attacco il Pescara che vuole provare a chiudere il match.

26' Segna Lescano! Su cross dal vertice destro dell'area, torsione di testa molto bella e palla a incrociare alla destra dell'incolpevole Anatrella dopo aver fatto carambola sul palo: è il 12esimo centro stagionale per l'attaccante biancazzurro!

24' tentativo dal limite di Germinario e palla larga.

22' Cuppone per Merola, mentre Germinario per Mora.

21' cross di Uiliano deviata dalla difesa sul fondo, c'è l'angolo. Tentativo di Marong che raccoglie un controcross ma trova il muro difensivo.

20' abbraccio di Milano su Uiliano a centrocampo, solo richiamo verbale per l'esterno abruzzese.

19' tentativo di Uliano da fuori area ma tentativo da dimenticare.

18' in campo Fornito per Onda.

17' numero in area di Merola in mezzo a due avversari ma rasoterra debole che non impensierisce il portiere.

16' lungo lancio di Palmiero con sfera tra le braccia di Anatrella.

15' uscita di Anatrella a risolvere un'azione biancazzurra partita dai piedi di Rafia.

12' rientra in campo Mora con un turbante in testa.

11' prova a rispondere il Pescara con due corner consecutivi ma nulla di fatto, rimessa dal fondo per la difesa.

9' Cargnelutti!!! La Gelbison pareggia! Su corner dalla destra colpo di testa molto bello del difensore con palla sotto la traversa alla sinistra di Plizzari. In occasione del gol il giocatore si è scontrato con Mora. Ha avuto la peggio il centrocampista del Delfino a bordo campo per la botta alla testa.

7' fallo di Mesik su Graziani in una zona simile alla precedente punizione. Batte Tumminello direttamente verso la porta, palla che si abbassa all'ultimo con Plizzari che alza sopra la traversa.

6' intervento falloso di Brosco ai 25 metri in posizione defilata. Batte basso Iuliano palla sulla barriera, contropiede Pescara. Costretto al fallo Onda su Palmiero e difesa che può sistemarsi

5' angolo di Graziani, sul primo palo allontana Rafia di testa quindi retropassaggio lungo per Anatrella e per poco non sorpreso

2' è il Pescara a muovere il primo pallone: conclusione debole in area di Rafia da posizione defilata sul primo palo, blocca comodamente Anatrella

1' Si riparte con una novità tra i biancazzurri: entra Lescano, esce Vergani. C'è anche Marong per Porcino nella squadra di casa.

PRIMO TEMPO - 49' E con l'esultanza dei giocatori biancazzurri si chiude il primo tempo. All'intervallo Gelbison-Pescara 0-1. Piccola pausa e torniamo per seguire la seconda parte del match.

48' Goal di Brosco! Pescara in vantaggio! Su corner dalla sinistra di Mora colpo di testa perentorio del difensore con palla che si infila sotto l'incrocio di pali alla destra di Anatrella.

47' chiusura di Onda in angolo per l'ultima chance prima dell'intervallo

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

45' cross basso dal fondo di Mora direttamente tra le braccia di Anatrella.

43' alla battuta va Merola, conclusione a giro alta sopra la traversa!

42' punizione dal limite dell'area per il Pescara dalla destra per un tocco di mano che ha fatto gridare al rigore, braccio di Graziani.

41' tackle di Porcino su Palmiero proprio davanti l'arbitro, giallo per lui

40' leggerezza difensiva di Cargnelutti sulla trequarti, ne approfitta Kolaj per entrare in area ma viene rimontato dallo stesso difensore

39' angolo per il Pescara, cross lungo di Mora verso il secondo palo dove libera Loreto.

38' mischia in area della Gelbison, azione un pò rocambolesca disinnescata dalla difesa che conquista anche una punizione

37' subito un cambio per Zeman: dentro Kolaj per Delle Monache.

36' giallo a Merola che nel tentativo di superare un avversario alza troppo la gamba.

35' buona ripartenza Gelbison, liberato al tiro De Sena in area ma viene murato.

33' lancio di Rafia per Vergani, buona copertura di Loreto.

32' angolo per il Pescara ma nulla di fatto, al rinvio dal fondo Anatrella.

31' azione personale di Tumminello sulla trequarti avanza centralmente indisturbato ma rasoterra largo dai 25 metri.

29' si riprende a giocare, tutto ok per il giocatore della Gelbison.

27' altra interruzione di gioco, a terra Cargnelutti. Nel tentativo di agganciare un pallone si fa male sulla caviglia. In campo lo staff sanitario per valutare l'entità dell'infortunio.

25' Rafia in area per Merola su schema di punizione ma il giocatore fallisce l'aggancio. Rientra in campo ristabilito Vergani.

23' gioco fermo, a terra Vergani dopo un contrasto e staff medico in campo. Si scalda in via precauzionale Lescano.

21' imbucata di Rafia per Delle Monache in area chiuso, c'è l'angolo. Sugli sviluppi Mora mette un cross morbido in area intercettato dai padroni di casa

20' sventagliata di Porcino a cambiare gioco a destra ma non trova nessuno. Ricambia il Pescara calciando lungo un pallone preda dalle difesa.

18' scambio tra Palmiero e Merola al limite ma il suo mancino rasoterra da posizione centrale termina a lato.

16' fischiato un fallo in attacco a Crescenzi su Porcino.

14' contrasto duro per l'ex biancazzurro Tumminello, giallo anche per lui.

12' primo giallo dell'incontro a Rafia, duro intervento a centrocampo. Diffidato, salterà la prossima partita con il Messina

9' palo clamoroso per De Sena in area, conclusione con il destro a superare sulla sua sinistra Plizzari quindi Mesik in angolo! Nulla di fatto sul corner.

7' palla in area per Vergani che da posizione defilata esita pensando si essere in offside e azione che sfuma.

3' imbucata di Papa per De Sena in area anticipato dall'uscita di Plizzari.

2' tentativo di verticalizzazione di Palmiero per Merola, palla sul fondo.

1' Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Gelbison in maglia rossoblù, Pescara nella tradizionale casacca biancazzurra.

Gelbison-Pescara: il tabellino

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Loreto, Cargnelutti, Granata; Graziani, Papa, Uliano, Porcino, Onda; De Sena, Tumminello. A disp.: D’Agostino, Marong, Capone, Fornito, Caccavallo, Correnti, Infantino, Kyeremateng, Sane. All. Spicuzza

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Mora; Merola, Vergani, Delle Monache. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Boben, Gozzi, Ingrosso, Catena, Germinario, Aloi, Cuppone, Kolaj, Desogus, Lescano. All. Zeman

Reti: 48' pt Brosco, 9' st Cargnelutti, 26' st Lescano