Celebrati i funerali di Ernesto Sabatini, Pescara ad Ascoli con il lutto al braccio

Celebrati i funerali di Ernesto Sabatini. Ieri pomeriggio tutta la squadra del Pescara ha partecipato alle esequie dello storico medico sociale del club, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Presente anche il presidente biancazzurro, Daniele Sebastiani.

Sabatini verrà commemorato anche in occasione del derby con l'Ascoli. I giocatori del Delfino, infatti, scenderanno in campo domani sera al Del Duca, per la partita di campionato di Serie B contro i piceni, indossando la fascia di lutto al braccio in ricordo del dottore.