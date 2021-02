Grassadonia verso Frosinone-Pescara: "Lavorare con la mente libera"

È iniziato il cammino verso Frosinone-Pescara, e il neo allenatore biancazzurro Gianluca Grassadonia ha parlato proprio del prossimo impegno di campionato, quando il Delfino dovrà giocare in casa dei ciociari. Appuntamento venerdì sera con fischio d'inizio alle ore 21. Ecco le parole del tecnico:

"In queste situazioni bisogna lavorare con la mente libera, cercare di ricreare entusiasmo nel lavoro e tornare a fare quello che per un periodo la squadra ha fatto. Non dobbiamo più perdersi e dobbiamo crederci fino alla fine".