Frosinone-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, appena approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Frosinone per la 24a giornata di serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Frosinone-Pescara: la cronaca

Buona sera dallo stadio Stirpe di Frosinone. Tra poco la gara avrà inizio. È il debutto di Grassadonia come allenatore del Pescara. Serata piuttosto fredda ma terreno di gioco in ottime condizioni.

1' Partita iniziata

20' Bocchetti viene ammonito per un intervento irregolare su Kastanos

37' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Dessena (ammonito) su Kastanos

45' Finisce il primo tempo

Frosinone-Pescara: il tabellino

FROSINONE - 22 Bardi, 2 Salvi, 3 Capuano, 7 Rohden, 8 Maiello, 10 Iemmello, 18 Novakovich, 23 Brighenti, 25 Szyminski, 37 Kastanos, 93 Zampano. A disp.: 1 Iacobucci, 75 Vettorel, 4 Curado, 5 Gori, 11 Boloca, 15 Ariaudo, 17 Carraro, 24 Vitale, 30 Parzyszek, 33 Vitale. All. Nesta

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 7 Odgaard, 11 Galano, 16 Bocchetti, 19 Masciangelo, 21 Dessena, 31 Busellato, 90 Tabanelli. A disp.: 38 Radaelli, 46 Alastra, 10 Valdifiori, 20 Basit, 24 Capone, 26 Guth, 34 Fernandes, 37 Maistro, 40 Omeonga, 47 Nzita, 72 Vokic, 99 Machin. All. Grassadonia

Recupero: 2' pt