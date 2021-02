Conto alla rovescia per Frosinone-Pescara, ecco i convocati biancazzurri

In vista della partita che si giocherà in Ciociaria questa sera, con fischio d'inizio alle ore 21, il neo allenatore Gianluca Grassadonia (al suo debutto sulla panchina del Delfino) ha deciso chi lo accompagnerà in questa delicata trasferta

Conto alla rovescia per Frosinone-Pescara. In vista della partita che si giocherà in Ciociaria questa sera, con fischio d'inizio alle ore 21, il neo allenatore Gianluca Grassadonia (al suo debutto sulla panchina del Delfino) ha deciso chi lo accompagnerà in questa delicata trasferta. Dunque, ecco i convocati biancazzurri: