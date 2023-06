Foggia - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Foggia-Pescara, su il sipario. Domani il primo atto di una semifinale play-off ricca di incroci e sentimenti. In palio c’è la finale per tornare in serie B. Un obiettivo che per le due piazze era nel mirino la scorsa estate, ma che durante la stagione sembrava essere diventato irraggiungibile, a causa della clamorosa cavalcata del Catanzaro nel girone C. Poi i play-off, con i due tecnici di lungo corso, hanno preso una strada diversa. Adesso ci sono due gradini per salire in paradiso. Il primo è quello dei 180’ di questo scontro storico tra le due formazioni-rivali del centro sud. Poi ci sarà, solo per una, la finale contro la vincente di Cesena-Lecco.

Squalificati Brosco, Milani e Palmiero. Fatta la formazione? Pare di sì: Crescenzi a sinistra, Mesik (torna dalla squalifica) al centro con Boben, Cancellotti a destra. Aloi mezzala sinistra con Kraja che torna a fare il mediano, Rafia a destra. Tridente che ritrova Lescano al centro dopo un turno di stop, con l’ex Merola a destra e Delle Monache a sinistra. “La squadra sta bene. anche se le tante gare consecutive portano acciacchi, normali per il periodo. Nel complesso stiamo bene. Aloi per Palmiero potrebbe essere una soluzione, con Kraja può scambiarsi la posizione in campo. Si partirà in un certo modo, poi dipenderà anche da quello che vedrò in campo. Crescenzi sta bene. Cuppone o Lescano? Sono diversi, ma c’è anche Vergani. Cuppone è più rapido, Lescano è più potente. Io ho deciso, ma non ve lo dico”, le parole del boemo alla vigilia.

Zeman torna da avversario allo Zaccheria. Era già successo in passato. Per i tifosi rossoneri il boemo nei panni dell’ex è spesso stato un incubo: “Sono contento di tornare a Foggia. Ci torno volentieri dopo otto campionati fatti bene. Con Lazio e Pescara sono tornato ed è andata bene. Sarà il primo tempo di una lunga sfida. Ho tanti amici a Foggia, abbiamo fatto la storia con quattro campionati di serie A. Qualcuno farà il tifo per me, anche se è foggiano. Peccato che non ci siano i nostri tifosi, ma è alla pari perché al ritorno non ci saranno loro. Sia i pescaresi che i foggiani non sono sempre calmi. Sono abituato ai tifosi del Foggia che spingono la squadra. Noi ci dobbiamo adeguare, ma spero che vada tutto secondo i canoni della correttezza. Sarà una lunga sfida in 180'”.

Il tecnico del Pescara ha visto con attenzione le partite recenti del Foggia di Delio Rossi: “Evitare di fare i falli per non concedere le palle inattive? Non posso mica dire ai miei di spostarsi. Loro sono una buona squadra con qualche giocatore molto importante”. Schenetti è stato spesso una iattura per i tifosi del Pescara: “A me lo scorso anno non ha fatto tanto male perché è stato espulso”. Sul suo ex calciatore e oggi collega Delio Rossi, il boemo dice: “Tecnico preparato e serio. Lo ho avuto come giocatore”.

Foggia - Pescara: probabili formazioni

Foggia (3-5-2) 22 Dalmasso; 21 Leo, 4 Kontek, 3 Rizzo; 2 Garattoni, 26 Frigerio, 25 Petermann, 7 Schenetti, 32 Costa; 10 Peralta, 44 Iacoponi. All. Rossi.

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 24 Mesik, 18 Boben, 3 Crescenzi; 17 Rafia, 20 Kraja, 8 Aloi; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Arbitro: Tremolada di Monza.