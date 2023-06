Foggia-Pescara: la cronaca live della semifinale dei playoff [DIRETTA]

Grande attesa per il fischio d'inizio della semifinale d'andata dei playoff di serie C fra Pescara e Foggia.

PRIMO TEMPO

Dopo 2 minuti gol del Foggia: Petermann su assist di Schenetti un sinistro micidiale: 1-0 per il Foggia. Inizio scoppiettante con i padroni di casa che continuano a spingere in cerca del raddoppio. Il Pescara reagisce ed inizia a prendere in mano la partita, occupando quasi stabilmente la metà campo avversaria. All'11' Foggia vicinissimo al raddoppio con un palo colpito dal Foggia con Ogunseye che gira da pochi passi e centra il legno. Al 13' prima conclusione del Pescara con Gozzi, Dalmasso mette in angolo. Al 15' punizione per il Pescara da circa 20 metri, conclusione debole e imprecisa. Al 16' ancora Foggia con un contropiede concluso con un tiro di Garattoni, Plizzari gira in corner. Al 22' rigore per il Pescara per un fallo di mano di Kontek, ammonito. Rafia non sbaglia: 1-1. Al 25' Dalmasso mette in angolo una conclusione molto pericolosa di Merola. Ritmi alti e Pescara che sembra crederci e cerca il gol del vantaggio. Dopo la mezz'ora si abbassano i ritmi, con un gol di Cuppone annullato per fuorigioco. Al 35' ammonito nel Pescara Cancellotti. Al 40' gran botta di Delle Monache al centro dell'area, palla sopra la traversa.

FOGGIA Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Bjarkason, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore Delio Rossi

A DISPOSIZIONE: Raccichini, Thiam, Markic, Di Pasquale, Vacca, Garattoni, Di Noia, Iacoponi.

PESCARA Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache. Allenatore Zdenek Zeman

A DISPOSIZIONE: Sommariva, D’Aniello, Pellacani, Ingrosso, Crescenzi, Gyabuaa, Mora, Germinario, Lescano, Desogus, Kolaj, Vergani.