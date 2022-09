Foggia - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Al via alle 20,30 il fischio d'inizio dell'attesa sfida fra Foggia e Pescara con i biancazzurri impegnati nella difficile trasferta contro la squadra dauna.

PRIMO TEMPO

Parte il match. Subito bene il Foggia che mostra aggressività fin dai primi secondi. Al 4' rasoterra di Petermann del Foggia palla di poco fuori. Al 6' ammonito per il Pescara Cancellotti. Al 10' si affaccia il Pescara: Desogus dal limite, Nobile manda in angolo. All'11' ammonito Costa del Foggia. Al 14' altra occasione per il Pescara con Milani: il biancazzurro calcia male e palla fuori. Il Delfino sembra aver preso coraggio e cerca di tenere in mano il pallino del gioco. Al 17' occasione per il Foggia con D'Ursi, palla alta di poco sopra la traversa. Le squadra di studiano e il gioco si concentra a centrocampo. Al 28' bella occasione per il Foggia con Vuthaj che di testa manda la palla di pocchissimo sul fondo: brivido per i biancazzurri. Al 37' ancora pericoloso il Foggia: Di Noia conclude due volte ma non riesce a battere Plizzari.

FOGGIA (4-2-3-1) Nobile; Leo, Sciacca, Di Pasquale, Costa; Petermann, Di Noia; D’Ursi, Schenetti, Peralta; Vuthaj. All. Roberto Boscaglia

A DISPOSIZIONE: Raccichini, Illuzzi, Garattoni, Maolo, Chierico, Ogunseye, Papazov, Frigerio, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer, Tonin.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano. All. Alberto Colombo

A DISPOSIZIONE: Sommariva, D’Aniello, Palmiero, Kolaj, Vergani, De Marino, Mehic, Crecco, Ingrosso, Tupta, Saccani, Germinario.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo.