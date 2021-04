Focolaio Covid in casa Pescara, via libera della Asl agli allenamenti individuali

I calciatori del Pescara possono tornare ad allenarsi ma in forma individuale.

I biancazzurri restano sotto sorveglianza sanitaria ma ricevono il via libera da parte della Asl di allenamenti individuali nella struttura sportiva del Delfino Training Center.

La comunicazione da parte dell'azienda sanitaria locale è giunta nella mattinata odierna, sabato 17 aprile.

Come fanno sapere dalla società, da domani, dopo il programmato giro di tamponi, i calciatori del Pescara divisi in gruppi da 6 torneranno sul campo in erba del Delfino Training Center per delle sedute di forza in attesa di nuove comunicazioni.